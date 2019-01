Hanna Gabriels retiene su título de la AMB derrotando a Sara Dwyer pero no luce en el ring

No hubo sorpresa ni milagro en Baco Discoteca, en Managua. La costarricense Hanna Gabriels derrotó a la australiana Sara Dwyer por decisión unánime (97-94, 100-90, 100-90), para retener el título 154 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), la noche de este sábado, en un combate en el que la tica no lució, careció de empuje y contundencia ante una rival accesible, voluntariosa eso sí, pero sin recursos como para imaginar que podría dar un golpe de suerte.

El pronóstico se cumplió, pero Gabriels no debería de estar tan contenta por lo que mostró arriba del ring. Ante una contrincante de apenas 3 victorias, 5 derrotas y 2 empates, la tica estaba obligada a noquear. Esa era la idea cuando los organizadores del evento buscaron a la australiana, pero la pelea se extendió hasta los 10 asaltos, y cuando Hanna intentó apretar jamás encontró la ruta exacta que la llevara al nocaut.

Gabriels retuvo su título pero perdió una gran oportunidad de enviarle un mensaje contundente a la mejor peleadora del mundo: Cecilia Brahekus. Pelear ante la colombiana es el sueño de la tica pero la realidad es que si ese combate se da con lo visto la noche de este sábado en Managua, el resultado no es muy difícil de predecirlo, Gabriels no tiene mucho que hacer ante una monarca tan sólida como Cecilia.

“Quería soltarme más pero ella es fuerte y me amarró bastante. Tengo 36 años y siento que me queda mucho por dar. Me gustaría regresar a pelear en este lindo país, hicieron un gran esfuerzo y les agradezco mucho. Estoy lista para enfrentar a cualquiera, soy la campeona, Cecilia sabe que la amo y que tenemos una pelea pendiente, cuando ella quiera la hacemos”, dijo Gabriels, quien fue despedida del ring con gritos y aplausos de parte de los nicaragüenses.

Más resultados

En una tórrida batalla, Winston Guerrero derrotó a Kevin Traña por decisión dividida en 115 libras, en la mejor pelea de la noche. Era un duelo de invictos, con pronósticos a convertirse en la batalla de la noche y así fue. Guerrero mantuvo su invicto y le asestó la primera derrota a Traña.

Fue una pelea de intercambios constantes de golpes durante los 6 asaltos, no obstante, Winston por su mayor capacidad de recursos salió a flote. Sufrió en el segundo asalto cuando Traña lo puso en malas condiciones, sin embargo, no solo sobrevivió al vendaval, respondió y contratacó a su rival, en un asalto espectacular.

Por otra parte, Edwin Tercero derrotó a Franco Gutiérrez por decisión dividida. Eusebio Osejo regresó a la senda del triunfo venciendo al costarricense José Pérez. En tanto, Byron Castellón doblegó a Nelson Luna por decisión unánime.