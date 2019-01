Gabriels no está lista para Braekhus

“Cecilia Braekhus sabe que tenemos una pelea pendiente”, dijo la costarricense Hanna Gabriels después de derrotar a la australiana Sara Dwyer por decisión unánime la noche del sábado, reteniendo el título 154 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), en una pelea que teóricamente debió terminarse antes del quinto asalto por la diferencia de niveles entre ambas peleadores, pero que al final se alargó hasta el límite.

Gabriels quiere una pelea contra Braekhus, la campeona colombiana de la AMB, OMB, CMB y FIB de las 147 libras, considerada la mejor boxeadora del mundo libra por libra. El problema es que la costarricense desperdició una gran oportunidad de enviar un mensaje contundente a Braekhus para que esta suba de categoría.

Se complicó contra una peleadora de apenas tres victorias y cuatro derrotas, que vino a Nicaragua con la misión de ser noqueada rápidamente, no obstante, Dwyer terminó siendo un dolor de cabeza para la costarricense.

Por más que quiera y desee el combate, Gabriels no está lista para retar a una campeona tan sólida como Braekhus. Al menos su próximo combate no debe ser el que desea sino el resultado será la crónica de una derrota anticipada. Al margen de ser una bicampeona del mundo, la costarricense necesita mejorar muchísimo para aspirar a derrotar a la colombiana.

“Quería soltarme más pero ella Dwyer es fuerte y me amarró bastante. Tengo 36 años y siento que me queda mucho por dar. Me gustaría regresar a pelear en este lindo país, hicieron un gran esfuerzo y les agradezco mucho. Estoy lista para enfrentar a cualquiera, soy la campeona, Cecilia sabe que la amo y que tenemos una pelea pendiente, cuando ella quiera la hacemos”, explicó la costarricense finalizado el combate.

Con el triunfo, Gabriels mejoró su récord a 19 victorias (11 nocauts) contra solamente dos derrotas y un empate.