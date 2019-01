Con la mirada puesta en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, nada le sería mejor a la selección nacional que debutar en el Torneo Clasificatorio en Brasil con victoria sobre la selección local, un rival cuyo beisbol ha experimentado notables mejorías en los últimos años, pero que no ha dejado de estar al alcance. De tal manera que ante la exigencia de evitar cualquier sorpresa y de la trascendencia de arrancar ganando en un evento de pocos juegos, Nicaragua enviará a la trinchera al abridor zurdo Carlos Téller, el mejor brazo disponible, y a una alineación ofensiva en la que la mezcla de experiencia y juventud promete mucho para el duelo de hoy, el cual iniciará a las 2:00 p.m. en el Estadio de Bom Retiro, en Sao Paulo.

Ubicado en el grupo A, junto a Brasil, México y República Dominicana, el combinado nicaragüense apunta a situarse en las primeras dos plazas de su sector para clasificar a las Juegos Panamericanos que se llevarán a cabo en Lima, Perú, del 26 de julio al 11 de agosto. La ecuación es compleja, pero no está fuera de las posibilidades de un equipo que luce mejor estructurado que el que participó en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla 2018, y que llega al evento con mejor ritmo de juego. Ciertamente se trata de una selección en la que es evidente la puesta en marcha de un proceso de relevo generacional, lo cual no es sinónimo falta de experiencia, pues la camada de jóvenes que integran este conjunto tiene su cuota de vivencias en el beisbol de Ligas Menores. No es el equipo perfecto, pero sí uno que se perfila competitivo.

El factor Téller

Del picheo depende el 75 por ciento de la construcción de una victoria, cita la vieja frase que no pierde vigencia, por lo que es inevitable voltear la mirada hacia el zurdo Carlos Téller, el escogido para tratar de silenciar al equipo brasileño, cuya característica principal es la alta influencia del beisbol japonés. Como líder de la rotación, Téller carga sobre sí la gran responsabilidad de guiar a Nicaragua a un primer triunfo que potencie sus posibilidades de clasificar a la cita panamericana. De lucir tan frío, dominante y enfocado como lo hizo en la semifinal y la final de la Liga Profesional con los Tigres de Chinandega, Carlos podría hacer una sólida contribución al objetivo de la selección de triunfar en su debut.

¿Qué esperar de Téller? Seguro el mánager Julio Sánchez le ha pedido que garantice al menos cinco episodios con el juego bajo un marcador manejable, para lo cual será clave que el pistolero zurdo llegue agresivo con la zona de strike desde el primer inning, pues no le conviene exponerse descontrolado, como suele ser su característica en los inicios de juego. Si bien es cierto él es de esos pícheres que una vez logra superar su arranque titubeante se vuelve dominante, no puede permitir que los brasileños peguen primero en el desafío. Lo ideal sería verlo extenderse hasta la sexta o séptima entrada con la ventaja a su favor y dejar que el bullpen, que inspira seguridad, se encargue del remate. Así que todo estará en dependencia de su comportamiento en los innings uno y dos, mismos en los que normalmente se mete en problemas. Eso sí, por el gran momento que atraviesa, hay altas expectativas sobre su actuación.

Alineación prometedora

El equipo que saltará hoy al terreno de juego no se trata de uno que impresiona por el poder de sus bateadores, pero que sí puede ser muy dañino con su capacidad de contacto. El protagonismo que suele tener un primer bate como Ismael Munguía, la incidencia de Isaac Benard, la experiencia de Elmer Reyes como tercero en la alineación, la seguridad de proporciona un cuarto bateador como Wuillians Vásquez, la capacidad de producción de Ofilio Castro, la efectividad madero en mano de Jilton Calderón, el ritmo hiteador de Javier Robles y el aporte que puedan realizar Melvin Novoa e Iván Marín, son elementos que empujan a creer en esta alineación, que defensivamente también causa muy buena impresión. De tal forma que se cuenta con equipo suficiente para ofrecer tremendas batallas en Brasil.

El primer desafío de la artillería antes descrita será enfrentar al ex lanzador de Grandes Ligas André Rienzo, quien jugó tres temporadas en el mejor beisbol del mundo, dos con los Medias Blancas de Chicago (2013-2014) y una con los Marlins de Miami (2015). En 42 juegos, 21 como abridor, tuvo récord de seis victorias, nueve derrotas y una efectividad de 5.90, producto de haber permitido 92 carreras limpias en 140.1 episodios.