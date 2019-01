Adiós a la era McKenzie

Noel McKenzie anunció su retiro. Atrás queda una exitosa carrera en las canchas, de la que se hablará por mucho tiempo.

Cuando se discutía quiénes eran los mejores jugadores de la historia, su nombre no estuvo en las listas, e incluso, quienes lo mencionamos nos encontramos con algunos argumentos como “todavía no hay elementos suficientes”. Pero eran tiempos difíciles para Noel, sobre todo después de la trifulca con otro gran jugador y con otros. Sin embargo, cuando me preguntaron por mi lista, no dudé ni un momento incluirlo entre los mejores diez, siendo su nombre de los primeros o el primero.

El giro como jugador fue sorprendente y su trayectoria después de eso fue un ejemplo del que se habla poco, ya sobre él pendían amenazas de no permitir una más. Él asumió el reto, superando cualquier obstáculo y convirtiéndose en un imprescindible en cualquier equipo, incluyendo la selección nacional.

Entre experiencias

Yo lo conocí cuando empezaba su trayectoria, era un joven novato, no recuerdo con qué equipo jugaba, pero en un momento dado me preguntaron si estaba de acuerdo con que jugara en el equipo Astros, donde yo jugaba. Sin pensarlo dije que sí, siempre lo consideré como un joven jugador con mucho talento. Llegó al equipo con otro gran jugador, Alvin Camacho. Estuvieron solo un torneo con nosotros. No tuvieron mucho chance para jugar y se dieron de baja. No estuve de acuerdo con que los hayan dejado ir, fue una decisión que no me pareció. Con el tiempo tuve razón. Él demostró que era un gran atleta y un gran basquetbolista. Después de eso, nos enfrentamos en otras dos temporadas hasta que me retiré. Sin embargo, durante todos los años de la década del 2000, nos encontramos en diferentes ligas del parque que organizaba nuestro común amigo, Ramón Gutiérrez, “Fotocopia”.

Cuando me retiré de la Liga de Primera División nos encontramos en otro equipo, creo que era Pizza Valenti’s, en la liga del Parque, un tremendo trabuco, que quedó eliminado en la primera ronda de clasificación. Él ya jugaba en la ACB, y ya no era uno de los mejores, sino el mejor jugador nacional.

Jugador dominante

Durante 20 años, Noel McKenzie ha dominado el baloncesto nacional, siendo quizás uno de los jugadores más completos que hemos tenido. No soy del criterio de decir quién es el mejor o quién el peor, esos parámetros son un invento de nosotros los periodistas que nos encanta comparar, convertirnos en casi dioses que deciden quiénes son buenos y quiénes no. Pero a mi criterio, McKenzie es uno de los mejores de todos los tiempos. Un gran dominio del balón, defensa, anotador, reboteador. Atributos que no son fáciles de encontrar en un solo jugador.

Su paso por la selección nacional dejó huellas, hay que recordar la medalla de oro centroamericana. No puedo ocultar la emoción al recordar cuando esa selección lo logró, aún encima de los nubarrones de división en el baloncesto nacional. Me emociona y me emocionó, en un mismo sentimiento con la medalla de plata lograda en Managua en 2017, con buena parte de esos grandes jugadores. Dos grandes medallas.

Cuando me llamaron para trabajar con la liga de baloncesto en 2017 como comisionado, logré establecer un tipo de relación diferente con los atletas de la liga. Puede ver con toda la calma del mundo a todos los jugadores, conocerlo actualizarme de los nuevos talentos, conocer nuevamente las debilidades y fortalezas de los nuevos talentos. Incluso tener discusiones acaloradas con algunos de ellos, por decisiones tomadas. Pero en medio de todo eso pude ver que McKenzie seguía brillando, quizás ya sentido por el peso de los años. Pero seguía allí, imponiendo respeto dentro de la cancha, con energía, con talento renovado, incluso hasta para discutir, mostrando siempre un enorme entusiasmo juvenil.

Su retiro de la Liga no supondrá el abandono de las canchas. Seguro lo veremos jugar en las ligas de maxibaloncesto, en la que juega en los torneos internacionales. Yo le agradezco su aporte al baloncesto, su entrega, su entusiasmo. A ver si me da tiempo de jugar contra él o con él en el maxibaloncesto. Pero de todas formas fue un gusto haber jugado con él y contra él.