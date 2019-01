Morata asegura sentirse parte del Atlético "otra vez"

El delantero Álvaro Morata se mostró feliz este martes en su presentación como nuevo jugador del Atlético de Madrid de regresar a un club en el que dio sus primeros paso como futbolista, antes de pasar al Real Madrid.

"Lo más importante es que estoy aquí, me siento parte de este club otra vez desde hace un par de semanas, no me siento nuevo", aseguró Morata en el acto de su presentación en el estadio Metropolitano.

"Los compañeros se han preocupado de escribirme, de hacerme parte del equipo desde hace dos semanas cuando no había nada cerrado y es algo que me pone muy contento", afirmó Morata, que llega al Atlético cedido por el Chelsea por lo que queda de temporada y la próxima.

En el equipo rojiblanco, Morata se reencontrará con Koke, con el que coincidió en los equipos infantiles del Atlético antes de pasar a las categorías inferiores del Real Madrid, donde acabó de formarse y se daría a conocer.

Este pasado 'merengue' ha dividido a la afición rojiblanca, a apenas dos semanas de que el Atlético se enfrente al eterno rival blanco en Liga el 9 de febrero.

- 'Dimes y diretes' -

Sin embargo, el presidente del Atlético, Enrique Cerezo no tiene ninguna duda y se encargó de tranquilizar a su nuevo ariete.

"Desearte toda la suerte del mundo y olvidarte de lo que dentro de unos minutos te va a pasar que son los dimes y diretes, tú aquí a jugar al fútbol", aseguró el mandatario rojiblanco.

Morata no dudó en elogiar a su nuevo técnico Diego Simeone, que nunca ha ocultado su admiración por el futbolista y fue uno de los más empujó para que recalara en el equipo rojiblanco.

El delantero no quiso desvelar lo que le dijo Simeone en el partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones de 2017 cuando, según la prensa, el técnico argentino le dijo 'Vente conmigo'.

"Me lo quedo para nosotros, libre para la imaginación, ahora estoy sentado aquí, si le echas intuición lo puedes imaginar", dijo Morata, que al terminar esa temporada salió hacia el Chelsea.

La 'Champions' es uno de los principales objetivos del Atlético esta temporada, con el acicate de que la final se juega en su estadio y para Morata será especial, ya que el rival en cuartos de final será la Juventus, el equipo en el Morata saltó a la fama cuando jugaba cedido por el Real Madrid.

"No voy a explicar aquí lo que pienso de la Juventus, es un gran club, es nuestro rival. Ahora a concentrarme en jugar y cuando vaya llegando la eliminatoria ya veremos", dijo Morata, que viene a reforzar la delantera rojiblanca.

- Desmarque y gol -

"Velocidad, desmarque y gol, es un ariete con instinto y regresa al Atlético de Madrid para aumentar la competencia en ese puesto", añadió Cerezo, convencido de que el nuevo fichaje va a ayudar al equipo "a lograr todos sus objetivos".

Morata llega para competir con el hispano-brasileño Diego Costa, pero se muestra convencido de que ambos pueden jugar juntos en el terreno de juego.

"Diego, aparte de ser un compañero en la selección, es un grandísimo jugador y mi amigo, lo considero mi amigo porque he hablado con él cuando he tenido momentos difíciles y cuando ha tenido momentos difíciles él", dijo Morata.

"¿Por qué no podemos jugar juntos? Siempre te quieren poner al lado de un gran jugador, es fácil. Tengo muchas ganas de verle, seguro que alguna broma me gastará cuando le vea", concluyó.