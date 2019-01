Brady, viejo zorro clave

El Super Bowl 53, a realizarse el domingo en Atlanta, enfrentará a los Patriots de Nueva Inglaterra –que lo estarán disputando por tercer año consecutivo y cuarta ocasión en los últimos 5 años, una rareza- y los Rams de Los Ángeles, una ciudad que no ha tenido equipo presente en este show desde 1984, según lo informan los historiadores.

El duelo cumbre del deporte más excitante en Estados Unidos, en el que escuchar crujir los huesos de los competidores es tan natural como el soplo del viento, y las montañas humanas que se forman parecen tan difíciles de escalar como el Everest, colocará frente a frente a dos mariscales de campo distanciados largamente en edad, el legendario Tom Brady de los Patriots, de 41 años, quien busca su sexto anillo, y Jared Geoff de los Rams, de solo 24 años, el tercer jugador más joven en iniciar un Super Bowl.

Sin embargo, lo visto de Geoff según los analistas –yo apenas lo observé con “asesores” a mi lado en la final de conferencia contra los Saints- indica que su pequeña experiencia no será un inconveniente para retar a Brady, quien sobrevivió frente a los Chiefs, a lo realizado por Patrick Mahomes, otro mariscal en proceso evolutivo igual que Geoff, pero cargado de confianza en sus facultades, convertido en algo real.

Un lento aprendizaje

He sido perezoso para adentrarme en el apasionante futbol americano. Cada Super Bowl aprendo algo, sin embargo, el avance de conocimientos es casi nada, como tratar de hablar inglés, incorporando una palabra cada semana.

A mi edad, superior en longitud a los 66 años del entrenador de los Patriots Bill Belichick, y con hijos mayores que Sean McVay, el adiestrador de 33 años que orienta a los Rams, y que pretende convertirse en el más joven en conquistar un Super Bowl, no tengo el entusiasmo por algo nuevo que me caracterizó en otros tiempos, pero el juego me agrada y obviamente me emociona.

Es posible que sin compañía apropiada me sentiría en el desierto de la soledad porque “las primeras letras” de este deporte, con tanta estrategia, no se pueden aprender “al bolsazo”, pero ahí voy, tras las huellas de Brady, quien a su vez, va por más grandeza…Contra los encendidos Chiefs, los Patriots fueron considerados en principio como no favoritos, pero enderezaron los cálculos a tiempo. Cifras en mano, los Rams se ven mejores, pero la experiencia y el crecimiento bajo presión no tienen medida en las estadísticas y la sagacidad aún vigente de un viejo zorro como Brady que solo piensa en ganar.

¿Quién dijo miedo?

Frente a este momento crucial, como el de un salto triple mortal para un trapecista, el joven Mariscal de los Rams Jared Geoff, mira hacia atrás, retrocede un año y observa como Nick Foles le ganó la batalla de Mariscales a Brady y las Águilas de Filadelfia, conquistaron su primer título de Super Bowl en 57 años, agrietando la dinastía de los Patriotas de Nueva Inglaterra en un alarde de rendimiento.

Tanto en inspiración como en realización y crecimiento bajo presión, Nick Foles superó a Tom Brady, quien perdió una pelota arrebatada por Brandon Graham en un momento decisivo…¿Por qué no puedo ser una fotocopia de Foles? puede estar pensando serenamente Geoff, después de su actuación contra los Saints…Escucho que la defensa del equipo angelino, además de su agilidad y solidez, cuenta con Aaron Donald, el mejor defensa de la NFL y por supuesto, capaz de jefear una presión intensa sobre Brady, el viejo zorro, sometido a prueba nuevamente después de la frustración sufrida el año pasado. Aún sin dominar el juego, es imposible permanecer indiferente estando aquí, a la fiebre del Super Bowl. Eso sí, siempre con espacio en mente y corazón y tiempo para pensar en esa Nicaragua, Nicaragüita.