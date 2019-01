Eduardo “El Ratón” Mojica, conocido en Nicaragua como el campeón sin corona, fue el primero en ser beneficiado en el 2014 por el Fondo de Pensiones del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), fundando por don José Sulaimán (q.e.p.d.). A partir de ese año, “El Ratón” empezó a percibir 2,500 dólares cada tres meses, dinero que le ha servido para su manutención y la de su familia.

Pero gracias a las gestiones de Bismarck Morales, representante del CMB en Nicaragua, otros púgiles como el excampeón mundial Eddie Gazo, han sido beneficiados con esta grandiosa ayuda del organismo. Este martes, se unieron a la lista de beneficiados otros tres exboxeadores: Luis Cortez, el hombre que fue asistente de Alexis Argüello, que sucumbió ante el campeón venezolano Betulio González, y que hoy es entrenador de Félix “El Gemelo” Alvarado, campeón mínimo de la FIB; Pedro “El Toro” Zúñiga, quien en su momento enfrentó y perdió ante Roberto “Mano de Piedra” Durán por nocaut en el primer asalto y Pedro Márquez, otro púgil destacado en la década de los 70 y 80.

Gran ayuda

Durante una conferencia de prensa celebrada en el Puerto Salvador Allende, Morales entregó un cheque a cada uno de los cuatro exboxeadores. Cortez y Márquez recibieron 4,800 dólares cada uno; Zúñiga percibió 3,600 dólares, mientras que a Mojica se le entregó 2,400 dólares. “Dependerá de ellos que continúen recibiendo esta pensión, tienen que llenar el formulario cada tres meses y enviarlo. Yo les he enseñado, ya saben el procedimiento”, dijo Morales.

Según el representan del CMB, muchas veces le ha tocado buscar a los boxeadores, y en algunos casos por no tener la disposición de llenar el formulario no reciben esta ayuda. “Hubo uno que me costó encontrarlo, cuando di con él me dijo que no le gustaba llenar papeles”, señaló. “A veces hasta me siento mal”, agregó Morales, el hombre clave en estas gestiones.

Al “Ratón” se le vio restablecido físicamente después de ser sometido a una cirugía en su cadera el año pasado, producto de una caída. Llegó en silla de ruedas, acompañado de su familia, con un buen semblante, sonriente y haciendo bromas. A sus 80 años, él y los aficionados de su época siguen recordando su gran triunfo contra el campeón mundial tailandés de peso mosca, Chartchai Chionoi, en 1968. Desafortunadamente el cetro del asiático no estuvo en juego, lo que impidió al “Ratón” adornar su gesta, no obstante, para el pueblo siempre fue el campeón sin corona, así le bautizaron.