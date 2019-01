Wilton, el escogido para encarar a México

Tras la reprogramación del juego contra Brasil, el mánager Julio Sánchez, consciente de la importancia de conseguir su primera victoria en el Torneo Clasificatorio a los Juegos Panamericanos de Lima 2019, decidió sin titubeos que su abridor para el partido de hoy (6:00 p.m.) será el ex lanzador de Grandes Ligas Wilton López, quien si bien es cierto no viene de estar activo, es el tirador de más experiencia entre los 11 que integran la selección nacional. Según manifestó Sánchez antes de viajar a Brasil, el segundo puesto en la rotación sería asignado a Wilton o Leonardo Crawford, dependiendo del resultado del escauteo del duelo entre México y República Dominicana. Sin embargo, al reprogramarse dicho partido para el próximo viernes y tener la necesidad de garantizar un resultado positivo, no había dudas de que López, quien durante los entrenamientos en Managua aseguró que llegaría en gran forma al torneo, era la mejor opción.

Duelo suspendido

Ayer, en la primera jornada del torneo, el marcador entre Nicaragua y Brasil estaba 0-0 en tres episodios completos, cuando la constante lluvia en Sao Paulo impidió que el juego continuara. De acuerdo con el reglamento del evento, el desafío se reanudará el próximo viernes primero de febrero a una hora por definirse y con el mismo escenario que cuando fue suspendido, es decir, con el conjunto pinolero bateando en la parte alta de la cuarta entrada, sin out y con Elmer Reyes corriendo en la inicial gracias a una base por bolas.

El abridor Carlos Téller estaba cumpliendo con la misión de someter a los brasileños, a quienes les estaba tirando para solo un hit, cinco ponches, dos pasaportes y un golpe, fajándose en un gran duelo de picheo contra el ex lanzador de Grandes Ligas André Rienzo (3 IP, 1 H, 4 K, 2 BB). Se cree que Téller seguirá en el montículo cuando el partido se reanude.

Canadá pega primero

En el grupo B del Torneo Prepanamericano, la selección de Canadá doblegó 5-1 a la de Panamá con un ataque de siete imparables y una defensa impecable. Por los canadienses, el abridor fue Scott Richmond, lanzador que entre 2008 y 2012 tuvo récord de 9-14 y efectividad de 5.27 en 36 juegos con los Azulejos de Toronto.

El exligamayorista completó cinco entradas de solo una carrera, tres hits, una base por bolas y dos ponches, sin embargo, la victoria fue para el relevista Ryan Kellogg, quien estaba en el montículo en el sexto capítulo, cuando los canadienses le dieron vuelta a la pizarra. Canadá volverá a la acción mañana contra Colombia, la otra selección que integra el sector B y que hoy en su debut tendrá por rival a los panameños. El duelo que no pudo jugarse ayer entre México y República Dominicana, se realizará el viernes 1 de febrero.