Geoff reta a Brady

A sus 41 años y una carrera en la NFL tan larga como un maratón, Tom Brady, el Mariscal de los Patriots de Nueva Inglaterra, da la impresión de ser como Bernard Hopkins, un atleta superdotado que no se percata del paso del tiempo. Brady ha sido factor en cinco triunfos de los Patriots a lo largo de ocho Super Bowl, con títulos de Más Valioso en el 2002, cuando Geoff tenía 7 años, 2004, 2015 y 2017. Obviamente, Brady no es el mismo, pero su incidencia continúa siendo significativa, y de eso están conscientes los Rams, que según los entendidos, deben tener diseñado un plan de acorralamiento contra Brady cerrándole espacios para quitarle efectividad a la proyección de sus entregas. Mientras tanto, la pregunta alrededor de Geoff es ¿Cómo responderá frente a la intensa presión de un Super Bowl? John Sullivan de los Rams espera de Geoff un crecimiento como el mostrado contra Saints de Nueva Orleans, cuando empujó al equipo angelino a una espectacular recuperación, haciendo desaparecer una desventaja de 13-0 en la final de Conferencia, superando al experimentado Mariscal Drew Brees, Más Valioso en el Super Bowl del 2010.

Todos contra Brady

Más allá del ligero favoritismo de los Patriots, que hace dos años voltearon un marcador adverso de 28-3 frente a los Falcons de Atlanta, para imponerse 34-28 con otra actuación de Brady nivel Más Valioso, se observa entre los Patriots, la preocupación por proporcionarle a su “as” de las diagonales, la protección requerida para que no se sienta aguijoneado por la presión. “Se menciona mucho el factor experiencia, y no voy a discutir que tiene importancia, pero más determinante es el enfoque, y este equipo de los Rams, lo ha conseguido para superar cada exigencia que se le ha presentado” expresa el entrenador Sean McVay de solo 33 años, la mitad de los 66 cumplidos por Bill Belichick…Segundos en puntos, los Rams disponen de suficiente armamento ofensivo vía terrestre para desarticular a los Patriots. Se trata de un equipo que depende de su funcionamiento colectivo, no del brillo de alguna estrella, aunque hay casos como el de Todd Gurley, saliendo de una lesión, no plenamente restablecido, pero pieza en el engranaje de los Rams, como lo es en la defensa, Aaron Donald, un excelente anticipador y firme en la recepción, según las advertencias hechas a los Patriots.

La intriga danzando

Los dos equipos vienen de sobrevivir como visitantes en batallas alargadas a tiempos extras con finales eriza-pelos, por lo que se espera, un duelo equilibrado con la intriga zigzagueando en cada instante…El corredor de los Patriots, Rex Burkhead, quién resultó decisivo contra los Chiefs, es uno de los garantes de agresividad, y se recomienda no perder de vista a Sonny Michael que ha lucido bien en la postemporada, haciendo sentir su aporte pro-Patriots…Como se sabe, el Super Bowl es el supershow de cada año en el deporte de Estados Unidos y más allá. Un evento que se inició en 1967 en el Coliseo de Los Ángeles con los Packers de Green Bay derrotando 35-10 a los Chiefs de Kansas City, con precio hasta de 10 dólares el boleto popular, se ha agigantado hasta llegar costos exagerados por ser testigos oculares, un espectáculo de medio tiempo que ha involucrado a Michael Jackson, Madonna, Beyoncé, U2, Prince y otros superestrellas y una proyección publicitaria que ha elevado hasta 5 millones de dólares por comerciales de 30 segundos, con muchos de doble tiempo, se espera sea visto por 188 millones de espectadores el domingo, incluido este prójimo.