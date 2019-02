El Super Bowl LIII y las apuestas más peculiares

Uno de los eventos deportivos más importantes del mundo se llevará a cabo este domingo, en Atlanta (Georgia), Estados Unidos. Se trata del Super Bowl LIII y como era de esperarse, el movimiento económico es descomunal, sobre todo en las casas de apuestas, donde los fanáticos arriesgan su dinero con peculiares pronósticos.

Como ya es costumbre, estarán habilitadas las apuestas tradicionales para elegir al ganador entre los New England Patriots y Los Ángeles Rams, además de quién será el jugador más valioso del partido.

Hasta el momento los Patriots y su jugador estrella, Tom Brady, lideran las apuestas en esas categorías, sin embargo, entre las principales opciones figura el presidente estadounidense Donald Trump, quien desde el inicio de la temporada 2017 critica constantemente a los dirigentes de la NFL, por permitir que algunos jugadores afroamericanos se arrodillen al momento de cantar el Himno Nacional de Estados Unidos.

Una de las apuestas más peculiares se trata de las veces que Donald Trump publicará un tuit durante el partido, otras apuntan directamente a Maroon 5, la banda que estará en el show de medio tiempo.

Las casas de apuestas pagarán más dinero a los usuarios si Maroon 5 inicia su interpretación con la canción "Girls like You", sin embargo, la que menos dinero ofrece es "Moves like Jagger".

Otras apuestas van desde la duración del Himno Nacional o si habrá jugadores que se arrodillen en ese momento, hasta el color del líquido que le tirarán al entrenador ganador.

Estas son las apuestas más extrañas para la edición 53 del Super Bowl:

¿Donald Trump formará parte de la previa?

Sí (Apuesta $200 para ganar 100)

No (Gana $150 por cada 100 apostados)

¿Donald Trump estará en el partido?

Sí (Gana $800 por cada 100 apostados)

No (Apuesta $1500 para poder ganar 100)

Veces que Donald Trump publicará un tuit durante el juego.

Más de 1

Ninguno

** En ambas opciones los usuarios deberán apostar 115 dólares para ganar 100.

¿El equipo ganador visitará la Casa Blanca?

Sí (Apuesta $100 para ganar 200)

No (Apuesta $100 para ganar 150)

Duración del Himno de los Estados Unidos

Más de 107 segundos (Apuesta 115 dólares para ganar 100)

Menos de 107 segundos (Apuesta 115 dólares para ganar 100)

¿Algún jugador se arrodillará durante el himno nacional?

Sí (Apuesta $100 para ganar 400)

No (Apuesta $700 para ganar 100)

¿Gladys Knight se arrodillará durante el himno nacional de los Estados Unidos?

Sí (Apuesta $100 y gana 600)

No (Apuesta $1,000 para ganar 100)

Mayor apuesta de Floyd Mayweather (solo si comparte el boleto en su Instagram)

Más de 2 millones de dólares

Menos de 2 millones de dólares

** En ambas opciones los usuarios deberán apostar 115 dólares para ganar 100.

Color de la bebida con la que bañarán al coach ganador

Clara o agua (Apuesta $100 para ganar 200)

Verde o Amarillo (Apuesta $100 para ganar 300)

Rojo (Apuesta $100 para ganar 400)

Naranja (Apuesta $100 para ganar 500)

Azul (Apuesta $100 para ganar 750)

Morado (Apuesta $100 para ganar 1000)

¿Entrará algún fanático espontáneo en el partido?

Sí (Apuesta $100 para ganar 600)

No (Apuesta $1000 para ganar 100)

¿Tom Brady anunciará su retiro después del juego?

Sí (Apuesta $100 para ganar 1200)

No (Apuesta $2500 para ganar 100)

Primera canción interpretada en el medio tiempo