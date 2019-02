Inesperada salida de Ildefonso Agurcia de la secretaría general de la Fenifut

Todo apunta a que José María “Chema” Bermúdez será el nuevo secretario general de la Federación Nicaragüense de Futbol (Fenifut), tras la repentina salida de Ildefonso Agurcia, quien confirmó que deja el cargo, para asumir nuevos proyectos personales, aunque de forma extraoficial se maneja que el ejecutivo de dicha entidad deportiva solicitó su renuncia.

“Desde diciembre ya venía meditando qué hacer y cómo hacerlo, había que cerrar ciclos y comenzar otro. A la Fenifut ya no voy a estar ligado, pero al futbol sí”, comentó Agurcia.

Lea: Rivas conquista Campeonato Nacional Selectivo de Voleibol

De igual forma, Agurcia descartó fricciones con el ejecutivo de la Fenifut, con respecto a su salida. Algo como lo que ocurrió en 2016, cuando fue despedido y luego recontratado durante el mandado en ese entonces de Jacinto Reyes.

Se buscó con divulgación de la Fenifut, la postura sobre la salida de Ildefonso, pero no fue posible contactarlos.

La renuncia de Agurcia se hará efectiva hasta el 15 de febrero. Su unión con la Fenifut se dio tras la elección del 2014.

También: Alvarado defendería su título el 27 de abril en Japón

“Hasta el día de hoy con don Manuel (Quintanilla, actual presidente de Fenifut), estamos trabajando bien, tenemos excelentes relaciones, y hasta hicimos un buen equipo en lo deportivo. Fueron cuatro años los que estuve ligado al futbol, en los que gracias a Dios hubo muchas cosechas deportivas. Se deja un plan estratégico de lujo, como si fuera un carrito del año encendido, que solo hay que acelerarlo al ritmo que ellos quieran”, comentó Agurcia.

Los planes de “Chema”

Sobre su llegada a la Fenifut, “Chema” explicó que todavía debe realizar algunos trámites para dejar su puesto como director general de la Liga Primera, aunque no ve mayores inconvenientes para asumir un rol que ya desempeñó por un breve período entre 2013 y 2014, tras la renuncia en ese momento de Florencio Leiva.

“El comité ejecutivo de la Fenifut ya habló conmigo para ver mi disponibilidad para asumir el cargo de secretario general. No sabría decir los motivos de la salida de Ildefonso. Ayer (el lunes) me invitaron a una reunión del ejecutivo, donde me comentaron que el presidente de la Fenifut (Manuel Quintanilla), me había propuesto a mí, para asumir el cargo que deja Ildefonso”, comentó “Chema”.

De interés: Kevin Traña, el mejor prospecto del 2018

“Tengo la disponibilidad para asumir el puesto, solo tengo que dejar ordenadas un par de cosas en la Liga Primera, además de notificarle a los directivos de los equipos de la nueva propuesta que tengo con la Fenifut”, agregó.

“Tengo la experiencia necesaria para trabajar como secretario general, estuve cinco años en la gerencia de selecciones y dos años como secretario general, completando el período de Florencio Leiva”, destacó “Chema”.