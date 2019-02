Carlos Teller podría relevar contra Puerto Rico y abrir ante República Dominicana

El lanzador nicaragüense Carlos Teller podría debutar hoy en la Serie del Caribe con los Toros de Panamá, lanzando un episodio como relevista contra Puerto Rico, y el miércoles aparecería como abridor contra República Dominicana, así lo informó el pelotero tras una conversación con el coach de picheo del equipo canalero.

A su llegada a Panamá, a Teller el cuerpo técnico de Toros le preguntó si estaba listo para trabajar en el debut contra Dominicana, la noche de este martes. El lanzador nicaragüense fue sincero, les dijo que prefería no aparecer y descansar un día, argumentando un poco de cansancio por el viaje largo de más de 7 horas desde Brasil a Panamá, tras participar con la Selección Nacional en el Torneo Clasificatorio a los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

“Lo más probable es que releve mañana un inning y posteriormente tenga mi salida como abridor. Me preguntaron cómo me sentía para el juego contra República Dominicana, pero por el viaje de Brasil a Panamá no hice nada, no me ejercité, así que preferí entrenar, no quiero mostrarme mal. Prefiero descansar, tener listo mi brazo para ayudarles en el bullpen durante el segundo juego y luego abrir el cuarto desafío”, dijo Teller, quien por segundo año consecutivo juega la Serie del Caribe y pretende convertirse en el primer nica en ganar un juego en este torneo.

Confianza en Teller

El lunes por la noche, el mánager de Panamá, Manuel Rodríguez, confirmó a Teller como uno de sus abridores. “Carlos va a estar entre mis cuatro abridores. Tengo que revisar el roster del equipo de República Dominicana y del conjunto de Puerto Rico, para saber cuántos bateadores zurdos y derechos tienen, y así tener una mejor idea de contra quien utilizar a Carlos. Es seguro que no lanzará el primer juego, porque ese lo abrirá el panameño Harold Aráuz, pero podría tirar en el segundo o tercer encuentro”, señaló el timonel.

El manager canalero agregó que Teller “es un lanzador de quien conocemos muy bien su trayectoria, y estamos conscientes de que es un zurdo con muchos recursos, precisamente el tipo de lanzador que suele brillar en series cortas como esta”.

Junto al zurdo Téller también fueron escogidos como refuerzos del equipo panameño el lanzador Ernesto Glasgow, el infielder Elmer Reyes, y el jardinero Jilton Calderón, además de los dominicanos Keury de la Cruz y Luis Mateo, este último pistolero y pieza clave de la coronación de León en la Liga Profesional.

También el leonés Sandor Guido forma parte del cuerpo técnico de los Toros.