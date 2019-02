Jilton Calderón: “Mucha gente me preguntó por qué nunca me firmaron”

En Panamá, Jilton Calderón está viviendo un sueño. A sus 30 años, sin nunca haber sido firmado por ninguna organización de Grandes Ligas, el oportuno bateador zurdo de la Selección Nacional y de Carazo en el Germán Pomares, se convirtió en el principal protagonista de la victoria de los Toros de Herrera 8-7 sobre Puerto Rico, en la Serie del Caribe.

Calderón salió de la banca para conectar dos imparables, el segundo un doble clave en el noveno episodio, remolcando dos carreras que le dieron vuelta al marcador 7-6 a favor de Panamá. Posteriormente anotó gracias a un imparable de Córdoba que aumentó la ventaja 8-6 en ese momento.

“Mucha gente me preguntó en Panamá por qué nunca me habían firmado. Mi padre me dijo que era un buen bateador y mira que me han salido los batazos a la hora oportuna. Mientras me den la oportunidad, daré lo mejor de mí por Nicaragua”, dijo Calderón en una entrevista concedida al colega Miguel Mendoza, de Doble Play.

“Me llené de mucha alegría, no solo por mi familia, sino por el pueblo de Nicaragua. Tuve estudiando al lanzador, me preparé para el lanzamiento, gracias a Dios me salió, quise hacer una buena conexión y salió”, contó el zurdo.

Calderón reveló que una vez recibió una oferta para jugar en territorio azteca, pero la rechazó porque el pago le pareció injusto.

“Una vez me quisieron contratar en México, fue hace 5 años, pero el pago era igual que en el Pomares, entonces no quise moverme. Ahora tengo mis hijos, que están pequeños y son bien pegados conmigo, por lo que no pienso moverme de Carazo, al menos no si me pagan casi lo mismo en el extranjero”, señaló.

Por su parte, Manuel Rodríguez, mánager de Panamá, se mostró orgulloso del trabajo no solo de Calderón, sino también de Elmer Reyes, quien se fue de 5-2, ligando un imparable remolcador de dos carreras en el octavo y que contribuyó a la remontada de los canaleros. “Jilton y Reyes han hecho el trabajo encomendado. El caso de Jilton es particular porque no lo firmaron, pero está haciendo las cosas como un pelotero profesional. Recuerdo que yo tampoco fui profesional y eso me llena de orgullo, tener un pelotero criollo y ver que está haciendo esa gran labor”, afirmó el timonel.

“Es una vitrina”, dice Teller

También habló Carlos Teller, el zurdo pinolero que hoy enfrentará a República Dominicana en busca de la clasificación de su equipo a la segunda ronda. “Me siento orgulloso de mis compañeros, me alegra por ellos porque esta serie es una vitrina en la que se pueden mostrar. Están haciendo buenos contactos y a la hora cero están empujando carrera para empatar o irnos arriba en el score. Todavía falta Ernesto Glasgow por debutar, pero es realmente emocionante cómo estamos jugando y poniendo en alto el nombre de nuestro país”, dijo Teller.

En tanto, Elmer comentó que “me siento muy emocionado, motivado y enfocado en hacer las cosas bien, no solo por Panamá, sino también por Nicaragua, que siempre nos ha apoyado. Jilton y yo estamos súper contentos de poder aportar en el juego, logrando que se le diera vuelta al marcador”.