La desaparición de Sala: un fichaje polémico convertido en drama

El fichaje por el Cardiff de Emiliano Sala, cuyo cuerpo fue recuperado el jueves del fondo del Canal de la Mancha, donde su avión se precipitó el 21 de enero, suscitó desde el principio polémica, antes de acabar en un drama que puede tener como epílogo un litigio económico.

- Entrenador descontento -

"Emiliano es un chico cercano. Va a ganar seis veces su salario actual. Quizás yo hubiera hecho la misma elección. Solo quería que me pusieran al día". El viernes 18 de enero el resentimiento es palpable en las declaraciones de Vahid Halilhodzic.

El técnico del Nantes sabía que perdía a su mejor jugador, autor de 12 goles en media temporada de Ligue 1. El traspaso en el mercado de enero del argentino al Cardiff, que lucha por permanecer en la Premier League, no está cerrado, pero todo indica que terminará firmándose.

'Coach Vahid' está descontento con la gestión del caso, como ha pasado en más ocasiones en operaciones del club presidido por Waldemar Kita y que cuenta con su hijo Franck como director general.

"Últimamente pasan muchas cosas y no estoy contento. El presidente me llamó ayer pero no respondí. Me hago muchas preguntas", señaló Halilhodzic, antiguo jugador del Nantes.

El Cardiff pone sobre la mesa 17 millones de euros -que la mitad irá al club formador de Sala, el Burdeos- por un jugador que en los próximos meses iba a cumplir 29 años.

- Sala duda -

Sala se siente bien en Nantes. Por fin triunfa por todo lo alto en la Ligue 1, tiene sólidas relaciones con sus compañeros y cuenta con la confianza de su técnico.

Hasta el punto de, según algunos medios, haber dudado a la hora de partir, antes de ceder. Lo hizo 'empujado' por la directiva del Nantes, de los agentes deportivos implicados en la operación y, sobre todo por su nuevo salario, que pasará de 50,000 euros mensuales a 300,000.

El jugador firma el sábado 19 de enero y dos días después regresa a Nantes para despedirse de sus compañeros y hacer gestiones.

El club, al que llegó en 2015, le despide con un vídeo publicado en las redes sociales y parece que el traspaso finalmente concluye con serenidad.

- El drama -

Pero la historia toma el rumbo más inesperado. El avión privado que le transportaba desaparece el 21 de enero al norte de la isla de Guernesey.

El mundo del fútbol se moviliza por un jugador humilde y valiente, apoyando económicamente a la familia en la búsqueda. Con éxito, la carcasa del avión se localiza el domingo 3 de febrero con un cadáver, reconocido el jueves como el de Sala. No aparece el cuerpo del piloto.

- ¿Batalla legal? -

Más allá de la tristeza y de los homenajes, regresa la polémica al traspaso. En el Cardiff la dirección se desespera: el caso provoca que otros jugadores no quieran incorporarse al club en el mercado de enero.

"Uno o dos de los delanteros con los que estábamos hablando no querían venir en estas circunstancias", señaló el técnico del Cardiff Neil Warnock.

El Nantes, que este viernes anunció la retirada del dorsal N.9, estudia las espinosas cuestiones económicas. Según una fuente cercana al club, ha solicitado a dos abogados estudiar los recursos legales posibles para obligar al Cardiff a pagar el fichaje, ya que el pago no ha sido efectuado.

El fichaje había sido registrado y el jugador había firmado su contrato antes de que se produjera el accidente.

"No quiero hablar de eso, paren, no es mi problema, no quiero hablar de eso... Hablar de dinero en estos momentos es asqueroso", señaló este viernes Halilhodzic, enfadado con la pregunta del periodista.