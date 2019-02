A diez días del duelo de Champions entre el Liverpool y el Bayern Múnich, la lesión en la mano derecha del arquero y capitán bávaro Manuel Neuer preocupa a su entrenador Niko Kovac, que este viernes calificó el diagnóstico de "difícil".

"No soy médico. Pero no tomamos ningún riesgo, solo jugará si da el visto bueno, de acuerdo con los médicos. Para el partido de mañana probablemente no esté", añadió sobre el duelo contra el Schalke en Bundesliga.

Neuer se lesionó el dedo pulgar derecho en un entrenamiento la semana pasada, pero el Bayern no ha comunicado la naturaleza exacta de la dolencia.

El Bayern se desplaza el 19 de febrero a Liverpool para jugar la ida de octavos de la Champions.

Según el diario alemán Bild, Neuer, de 32 años, no sufre fractura. En su ausencia, le sustituye el arquero reserva Sven Ulreich.