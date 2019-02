Rommel Caballero pelea este sábado en respaldo del campeón boricua Alberto Machado

El boxeador estadounidense de raíces nicas, Rommel Caballero (4-0, 3 nocauts), buscará la noche de este sábado, su quinta victoria consecutiva en el boxeo profesional, ante el mexicano Javier Rojas, un peleador de un triunfo y dos derrotas, que simplemente servirá de sparrings del prospecto pinolero, en una de las peleas de respaldo del evento principal que encabeza el boricua Alberto Machado, quien defiende su título 130 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), ante el estadounidense Andrew Cancio en Indio, California.

Este viernes en la ceremonia de pesaje, Caballero marcó 134 libras, mientras su rival hizo 135, quedando todo listo para el choque pactado a cuatro asaltos. Ante un rival sin experiencia, Rommel está en la obligación de lucirse y triunfar por nocaut. El plan con el muchacho es que este año realice seis peleas, según la empresa Golden Boy Promotions, que también tiene firmado al hermano de Rommel, el excampeón mundial Randy Caballero, y a otro nicaragüense René “El Gemelo” Alvarado.

De hecho, Alvarado viajó este viernes a Indio, para estar presente en esta velada y ver en primera a fila al boricua Machado. Si los pronósticos se cumplen, Machado debe triunfar por nocaut contra Cancio, estando en la obligación de defender su corona contra “El Gemelo”, el próximo 8 de junio en el Madison Square Garden de Nueva York.

“Obviamente quiero que gane Machado es lo que más me conviene, pero en el boxeo las sorpresas existen y Cancio tiene la oportunidad de triunfar aunque mucha gente no lo crea así. Si él triunfa podría complicarse más el tiempo de pelear por título, pues no sé si hay una cláusula de revancha inmediata firmada con el campeón Machado”, dijo Alvarado antes de tomar el avión que lo llevaría a Los Ángeles.

Según Alvarado, la idea es empezar a promocionar su combate con Machado. “Si el boricua gana, posiblemente me suba al ring y le haga un reto respetuoso. También tengo que ver el tema de mi contrato con Golden Boy, este año se acaba y con mi manejador conversaré”, agregó “El Gemelo”.

Por otra parte, el chinandegano Helton Lara con balance de 16 victorias y 4 derrotas, enfrenta al panameño Orlando Peñalba en el Hotel Panamá de la ciudad canalera este sábado. Peñalba es un prospecto invicto con 5-0.

Es un peleador estilista, no pega, apenas acumula un nocaut, de manera que el nicaragüense tiene que arriesgar, metiéndose a las brasas, en el terreno corto.