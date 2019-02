Tabasco, próxima parada de Elmer Reyes

Los Olmecas de Tabasco de la Liga Mexicana de Beisbol Profesional (LMB) será la siguiente parada del pinolero Elmer Reyes, tras su destacada participación con los Toros de Herrera de Panamá, campeones de la Serie del Caribe.

Reyes fue uno de los cuatro peloteros pinoleros que reforzaron a los Toros, grupo en el que también se incluye a Sandor Guido, quien fue parte del cuerpo técnico de los monarcas de la Serie del Caribe.

“A finales de este febrero me voy a integrar al equipo de los Olmecas de Tabasco, la idea que tengo es buscar cómo mantenerme activo todo el año y ver qué oportunidades se me presentan para la temporada de invierno”, comentó Elmer, ya en Nicaragua luego de su actuación con los Toros.

“Tabasco me dio el chance el año pasado, luego de jugar en Liga Independiente, la verdad es que esa oportunidad me ha ayudado demasiado por la experiencia que he logrado al jugar con tan buenos peloteros, eso me ha sido fundamental para mi carrera”, agregó.

El artillero nica registró una notoria participación con los Toros de Herrera en la Serie del Caribe, escuadra con la que registró un promedio global de .368, incluidos en su historial varios batazos claves.

¿Con cuál de esos batazos claves se queda Elmer? “Con el que conecté contra Puerto Rico que fue con bases llenas porque de ahí remontamos para ganar ese partido”, explicó el nica. “Nunca había ido a una Serie del Caribe, pero ese nivel ya la había jugado, así que no me sorprendió, estoy orgulloso de lo que hice”, afirmó.