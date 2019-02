Mayorga regresa al ring y asegura que no pelea por necesidad

Dice Ricardo Mayorga que su continuidad en el boxeo a sus 45 años no se debe a una necesidad económica. “Me gustan los retos”, responde cuando se le cuestiona si tiene problemas económicos. Además agrega “tengo un negocio sport bar, mi esposa tiene un salón de uñas, tengo dinero en el banco, siempre vivo de los intereses, estoy bien”.

“El Matador” fue anunciado para regresar al ring el próximo 6 de abril en Guatemala, en un evento que montará Pinolero Boxing de Marcelo Sánchez junto Latin Arms Promotions. Mayorga enfrentará al muchacho Lester Martínez, un peleador brillante en el boxeo amateur, ganador de medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla, Colombia 2018, que hará su debut en el boxeo profesional ante un dos veces campeón del mundo, avejentado, eso sí.

De Martínez, Mayorga ni siquiera se sabía bien el nombre hasta ayer. Al parecer no, a estas alturas de su vida, poco o nada le interesa contra quien se subirá a un cuadrilátero. Lo importante para “El Matador” es lo que le paguen. En esta pelea se embolsará 8 mil dólares por 6 rounds en 170 libras.

“El muchacho debutante quiere pelear conmigo y acepté. Tengo poder para noquear todavía porque la pegada no se pierde. Este muchacho cometió un error, hubiese pensando en otro oponente más fácil, yo lo voy a noquear rápido, en el primer asalto”, asegura el pugilista.

A Mayorga no le importa la gente que le critica o cuestiona su continuidad. “¿Por qué no voy seguir peleando? Busco ganar mis últimas peleas nada más. Si hablaron de Jesucristo, el Rey de Reyes, el más famoso del mundo, ¿Qué no pueden hablar de cualquier persona? ¿Cómo no van a hablar de mí?, Esa gente que critica está con envidia, son gente que no está feliz”.

“Si pierdo, me retiro”

Después de prometer varias veces que se retiraría definitivamente del boxeo si perdía sus últimos combates en el extranjero, Mayorga ahora sí parece dispuesto a cumplir sus palabras. “Si pierdo cuelgo los guantes definitivamente”, señala. “El Matador” supuestamente se está preparando en el gimnasio de su entrenador Luis León en la Colonia Primero de Mayo, de 2 a 4 de la tarde. Físicamente luce delgado, no obstante, sus condiciones siempre son una incógnita.