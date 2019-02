Juego entre Nicaragua y Puerto Rico “no es adecuado por razones de seguridad”, opina hijo de Roberto Clemente

Como un balde de agua fría para la serie amistosa de beisbol entre Nicaragua y Puerto Rico, llegó la solicitud de Roberto Clemente hijo, quien este jueves a través de las redes sociales difundió un video en el que sugiere que “reconsideren quizás para una futura fecha”, el tope programado este 15,16 y 17 de marzo en territorio nicaragüense.

“Se me ha pedio una opinión para el partido entre Nicaragua y Puerto Rico para el mes de marzo, entiendo que por razones de seguridad no es el momento adecuado para realizar tal actividad. Mi padre fue a Nicaragua en un acto humanista, y comprendo que el deporte unifica, pero debe ser en momentos adecuados, así que a las autoridades que están organizando esta actividad, les sugiero que reconsideren, quizás para una fecha futura (esta serie)”, afirmó Clemente hijo.

En el video difundido este jueves por la tarde Clemente además manifiesta que “al utilizar el nombre de mi padre, obviamente queremos que sea de una manera muy positiva basado en sus creencias y en su motivación”.

José Quiles, presidente de la Federación de Beisbol de Puerto Rico (FBPR), señaló tras aceptar la invitación del gobierno de Nicaragua para la serie, que entre ambos países existe una unión especial por la gesta de Roberto Clemente, quien murió en accidente de avión mientras traía ayuda a los afectados por el terremoto de 1972 en Nicaragua.

No obstante, la FBPR y el Comité Olímpico de Puerto Rico (COPUR), recibieron un mensaje enviado por Dennis Martínez, en el que el pelotero nicaragüense también solicitaba la cancelación de la serie.

Dicha comunicación fue vista por Juan Igor González, mánager del equipo de Puerto Rico, quien planea estar en la serie amistosa de beisbol contra Nicaragua, y en declaraciones brindadas a Noel Piñeiro Planas, del periódico Primera Hora de Puerto Rico, dijo que tuvo oportunidad de ver un mensaje enviado por Dennis Martínez.

Todavía en pie

“Respeto sus palabras. No he hablado con él (Dennis Martínez) directamente, pero veremos a ver qué pasa. Me imagino que cuando nos reunamos para practicar surgirán muchas preguntas y que (José) Quiles (presidente de FBPR) y la presidenta (Sara Rosa) del Copur, las contestarán. En cuanto a la seguridad, pienso que estaremos bien allá porque el Estado de Nicaragua nos proveerá la seguridad. Así que veremos a ver. Yo tengo muchos amigos en Nicaragua y nadie me ha dicho al momento que no vayamos”, aseguró González al Periódico Primera Hora.

“Lo nuestro es el deporte, no la política. Así que hasta el momento que estamos hablando, el plan es que iremos a ese torneo”, afirmó González.

El presidente de la Federación de Beisbol de Puerto Rico, José Quiles, aseguró que el choque contra Nicaragua va, pese a todo el ambiente negativo que rodea a la serie y que se ha generado a través de las redes sociales. Además Sara Rosa, presidenta de COPUR, manifestó su apoyo al encuentro deportivo entre las dos naciones.

Nicaragua giró la invitación, con todos los gastos pagados, para que el conjunto de Puerto Rico, realizara una serie amistosa que serviría para ambas escuadras como preparación para los Juegos Panamericanos de Lima 2019.