Real Estelí pierde juego en la mesa

Real Estelí vio cómo su invicto desaparecía, luego que la comisión disciplinaria decidiera quitarle el juego correspondiente a la jornada cinco del Torneo de Clausura de la Liga Primera, celebrado este miércoles, en el que habían derrotado en el terreno 3-0 a Chinandega FC.

La escuadra chinandegana había introducido una protesta por una situación en la que se vio involucrado el jugador de la escuadra norteña, Jorge Betancur, quien usa el número 6 en su camisa, pero tras un incidente en el que su camisa se rompió, siguió en el partido pero con otra camisa en la que portaba el número 51.

Luego de analizar la situación, la comisión disciplinaria dictaminó: “Al equipo Real Estelí FC se le aplica el Art. 26 de las B.C. se adjudica el juego a favor del equipo no infractor (Chinandega FC) con marcador de 3-0 a favor a como prevé el artículo 27, párrafo 1 de las B.C. y el #XIII del reglamento 2018 de Concacaf #5 inc A y B, por alinear al jugador con diferente número (no autorizado). Por ende, da lugar a la protesta que presentó el equipo Chinandega FC, más multa de C$2,000 basados también en la regla #4 de juego”.

Con el cambio en el marcador, el Real Estelí bajó al quinto lugar en la tabla de posiciones, con ocho puntos en su cuenta, producto de dos victorias, dos empates y una derrota.

Managua FC en la cima

Managua FC, que derrotó el miércoles 3-0 al Real Madriz sigue en la cima con 12 puntos, gracias a cuatro victorias y una derrota, igual puntaje que Walter Ferretti que superó en la fecha 3-2 a la UNAN-Managua. Los “Policías” son segundos por diferencia de goles.

Diriangén marcha en solitario en el tercer sitio con diez unidades en su cuenta, gracias a su reciente triunfo 3-1 sobre Juventus. El CD Ocotal viene de empatar 1-1 con ART Jalapa, para sumar un punto y ubicarse en el cuarto lugar con ocho unidades, al igual que el Estelí que es quinto por diferencia de goles.

La Liga Primera se reactiva este sábado 16 de febrero.