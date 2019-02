José “Quiebra Jícara” Alfaro da el peso y queda listo para enfrentar a David Theroux en Canadá

El excampeón mundial José “Quiebra Jícara” Alfaro no tuvo problemas para superar la báscula este viernes en Montreal, Canadá. Marcó 146.6 libras, al igual que su rival el local David Theroux, quedando todo listo para el choque que sostendrán en el Casino Montreal.

La pelea se pactó en 147 libras 10 asaltos. Alfaro a sus 35 años, busca darle un poco de oxígeno a sus finanzas. No está en una situación económica precaria pero su objetivo a estas alturas de su carrera es sacarle provecho a su estatus de excampeón, teniendo algunos combates importantes en el extranjero ante rivales de nombre o prospectos en ascenso.

En este particular, Alfaro no enfrentará a un súper peleador. El canadiense no tiene ni un rival de nombre en su record y sus tres derrotas son contra peleadores anónimos, lo queda para pensar que Alfaro tiene la capacidad de complicarle la existencia y regresar a Nicaragua con un triunfo que revitalizaría su carrera.

Alfaro reconoció que el canadiense le supera en masa muscular, no obstante, eso no le intimida en lo absoluto. “Somos del mismo tamaño, físicamente se ve fuerte, vamos a trabajar con el jab, he evolucionado mucho boxísticamente, pero los primeros tres asaltos lo boxearé, y después pelearé adentro. Tengo condiciones físicas excelente, tengo aire para caminar en el ring, tirar muchos golpes, si es necesario caminaré los 10 asaltos”, comentó el púgil vía telefónica desde Montreal.

Confía en el triunfo

Alfaro comentó que no piensa excederse en la rehidratación. “Pienso subir 9 o 10 libras para mantener velocidad y no ir tan tenso”, señaló. “Quiebra Jícara” con record de 31 victorias, 11 derrotas y un empate. De todos sus triunfos, 25 son por la vía del nocaut.

La mano derecha le pesa al nica, no obstante por sus palabras será un poco cauto en el inicio del combate. Por su parte, el canadiense presenta una foja de 14 éxitos y tres descalabros.

“De ganarle al canadiense se me abren las puertas a peleas más importantes. En una pelea de 10 rounds, el beneficiado soy yo, físicamente estoy bien, siempre me he mantenido en el gimnasio, tengo el poder y las ganas de triunfar”, finalizó “Quiebra Jícara”.