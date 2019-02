José “Quiebra Jícara” Alfaro pierde por nocaut ante David Theroux en Canadá

La longevidad boxística es más evidente en José “Quiebra Jícara” Alfaro. Este sábado en Montreal, Canadá, quedó claro que a sus 35 años no le queda mucho combustible por ofrecer a nivel internacional, tras perder por nocaut ante el boxeador local David Theroux. El médico del ring detuvo las acciones en el sexto asalto por un corte en el parpado izquierdo.

“El doctor miró que el corte era peligroso y decidió detener la pelea. El canadiense me pegó varios cabezazos, le reclamé varias veces al árbitro, pero obviamente no me hizo caso. Tenían que quitarle un punto”, dijo Alfaro después de la pelea.

Compitió Alfaro los primeros tres rounds, pero se equivocó en el plan de pelea. Cuando ya no se tienen las mismas condiciones físicas de años anteriores, se debe apelar a la experiencia, y en ese sentido “Quiebra Jícara” tampoco hizo lo correcto. Se metió a pelear en corto ante un rival más grande y más fuerte, soportando castigo innecesario cuando podía boxear a la media distancia, utilizando el contragolpe.

Desde la esquina, al nica le gritaban que utilizara el jab de izquierda y terminara con golpes al cuerpo. Pero Alfaro hacía lo contrario, se pegaba a Theroux, y aunque logró meter varios ganchos al cuerpo del canadiense, nunca pudo ponerlo en malas condiciones, pero sí le dejó la cara un poco lacerada con sus bombazos.

No se retirará

“Cometí el error de chocar con él, me resultó los primeros asaltos, el tipo estaba fuerte, pero la cabeza de él empezó a afectarme. Pude conectarle algunos golpes de poder pero Theroux estaba sólido. Lo que me mata a mí es su cabeza, en el tercero prácticamente peleaba con un ojo. Al canadiense nadie lo había golpeado como yo, pero bueno así es el boxeo”, explicó “Quiebra Jícara”, quien aseguró que seguirá peleando.

“No pienso en retirarme, asimilé muy bien los golpes del canadiense, no me tumbó ni una vez. Si vienen oferta buenas para pelear seguiré en el ring”, señaló. Alfaro dejó su record en 31 victorias (25 nocauts), 12 derrotas y un empate. En tanto, Theroux sumó su triunfo número 15 contra solo tres derrotas en el boxeo profesional.

Alfaro fue campeón 135 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). Con el pasar de los años, no pudo sostenerse en esa categoría subiendo a 140, hasta realizar sus combates más recientes en 147, una categoría en la que su poder obviamente los rivales no lo sienten pues son más fuertes.