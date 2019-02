Kylian Mbappé fue una vez más la figura del París Saint-Germain, este domingo en la 25ª jornada de la Ligue 1 francesa, donde consiguió el tanto de la victoria del líder por 1-0 en el terreno del Saint-Etienne, quinto clasificado.

El PSG continúa su camino hacia un nuevo título nacional y suma ya 62 puntos, ampliando a 12 su ventaja sobre el segundo, el Lille, que poco antes no había podido pasar del empate sin goles en casa contra el Montpellier (6º).

Lea: El padre de Neymar niega todo contacto con el Barsa para un regreso

"Estoy muy feliz porque sabía muy bien que es súper difícil jugar en Saint-Etienne. El terreno estaba difícil para jugar. Mi equipo ha mostrado una mentalidad excepcional", celebró el técnico alemán de los parisinos, Thomas Tuchel.

En un partido que parecía conducir a un 0-0 en el estadio Geoffroy Guichard, Mbappé apareció en el minuto 73, cuando su equipo interceptó un balón en el centro del campo e inició una rápida ofensiva al primer toque, que terminó con un balón colgado al área por el brasileño Dani Alves y un remate de volea del joven prodigio francés, que firmó el único tanto del partido.

Mbappé ya había sido protagonista el martes guiando a los suyos, con otro gol incluido, en la victoria 2 a 0 en Old Trafford ante el Manchester United, en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones.

El buen momento del atacante campeón del mundo adquiere mayor relevancia ante la ausencia de las otras dos grandes estrellas ofensivas del equipo, el brasileño Neymar y el uruguayo Edinson Cavani, ambos lesionados.

De interés: Girona asalta el Bernabéu y aleja al Real Madrid de la lucha por la Liga

En la tabla de goleadores del campeonato, Mbappé está en cabeza con 19 dianas, ahora dos más que Cavani, segundo.

"Tiene hambre de marcar, marcar y marcar. Es su calidad, es un jugador especial", destacó Tuchel sobre Mbappé.

El Saint-Etienne no pudo lograr lo que sí consiguió su vecino y gran rival, el Lyon, que hace dos semanas fue el único equipo de lo que va de Ligue 1 en poder derrotar al gigante de la capital.

La derrota contra el PSG impidió además al Saint-Etienne recuperar el cuarto puesto, el último dentro de la zona de Europa League, que el sábado había cedido al Marsella, con el que está igualado a puntos.

Además: Barcelona gana con gol de Messi de penal y consolida liderato

- Mourinho en Lille -

El Lyon, que el viernes había vencido 2-1 al colista Guingamp y que el martes recibirá al Barcelona en la ida de octavos de la Champions, es precisamente tercero en la clasificación, acercándose a 4 puntos del segundo lugar del Lille. Los lioneses continúan a 16 unidades del PSG.

En su partido de este domingo, el Lille empató 0-0 con el Montpellier, poniendo fin a una racha de cinco victorias consecutivas.

Más allá de lo que ocurría en el campo, el otro punto de atracción del día estaba en la grada, donde el entrenador portugués José Mourinho asistía como espectador de lujo, en principio para seguir a Nicolas Pépé y Thiago Mendes.

"Puedo imaginarme algún día (entrenando) en Francia", declaró Mourinho a la televisión beIN Sports. "He trabajado en cuatro países diferentes, me gusta eso, me gusta conocer otras culturas", afirmó.

También: El último adiós al futbolista Emiliano Sala

En otros partidos del domingo, el Burdeos (13º) derrotó por 2-1 al Toulouse (15º) y Caen (19º) y Estrasburgo (8º) empataron sin goles.

El Reims (7º) frenó por su parte las aspiraciones del Rennes (11º) de acercarse a los puestos europeos, al derrotarle por 2 a 0.