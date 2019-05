Alberto Machado tomará revancha contra Andrew Cancio, dejando al nica René Alvarado en espera

Desafortunadamente René “El Gemelo” Alvarado tendrá que llenarse de más paciencia para lograr su oportunidad de campeonato mundial. Y es que Alberto Machado, ya instalado en Puerto Rico, dijo al periódico Primera Hora que activará la cláusula de revancha para retar a su verdugo Andrew Cancio, monarca 130 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), quien le asestó su primera derrota por nocaut en cuatro asaltos, el pasado 9 de febrero en Indio, California.

“Vamos a hacer la revancha. Me prepararé a conciencia y recuperaré el campeonato, eso lo aseguro. Cancio no es el tipo de boxeador que puede noquearme. Jamás y nunca. Será mejor que Cancio se disfrute el título mientras pueda”, dijo Machado al periodista Carlos González de Primera Hora. “Mi meta es recuperar mi campeonato, pero voy a tomar en cuenta lo que me digan los médicos. Hago el peso bien, el problema fue que lo hice tarde”, agregó el púgil boricua.

Machado reconoció que no tomó con seriedad sus entrenamientos para este combate ante Cancio. El exceso de confianza provocó que solamente se tomara 5 semanas de reconcentración y cuando llegó a Los Ángeles, donde el entrenador Freddie Roach, su peso era de 148 libras cuando comúnmente está en 142.

Problemas de peso

“Llegué dos semanas después de lo planificado porque mi hijo fue operado y me tuve que quedar en Puerto Rico mientras se recuperaba. Tomé le decisión de estar 6 semanas en lugar de las típicas 8, pero hice una buena base en Puerto Rico en la pista”, explicó Machado. El excampeón reveló detalles sobre los problemas que tuvo antes del combate.

“El problema fue que el día del pesaje estaba a 6 libras de las 130. No hice el peso con tiempo. Para la pelea subí cansado. Antes de salir del camerino, ya estaba muerto. Después del primer asalto no me salían las manos, no podía tirar golpes, además que subí al ring demasiado pesado. Como estaba tan deshidratado después del pesaje, me vi obligado a comer mucho y subí a 148 libras cuando regularmente lo hago de 144 a 146 para una pelea”, señaló.

Juan de León, apoderado de boricua, dijo que la revancha podría realizarse el 8 de junio en Nueva York, fecha en la que René en teoría retaría a Machado en el mismo escenario. “Tal vez se pueda dar la revancha el 8 de junio. Hacerlo frente a su gente le podría dar ese ánimo. Vamos a mirar todo. Por ello, lo vamos a llevar a un profesional para que le hagan los exámenes y también ver qué puede hacer con un nutricionista”, indicó de León.