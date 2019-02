Viejo, en pie de lucha

La vida es impredecible. Nadie es dueño del próximo instante. Uno nace y no sabe hacia dónde irá…Nunca pensé llegar a los 75 años. Hoy lunes amanecí sobre la pista que lleva los 76. Eso me ha permitido ser testigo de casi todo entre 1944 y este 2019. Nací en la pobreza, logré salir a base de esfuerzo sin horario y el abrazo de la suerte, siempre necesario. He avanzado hasta aquí sin ninguna cuenta de ahorro, lo que no recomiendo. Atravesé el somozato y estoy inmerso en esta lucha contra el orteguismo, más dañino. He conocido terremotos y huracanes, sé lo que es vivir lejos de Nicaragua en 1973 y abrirse paso entre dos dictaduras brutales, lo cual constituye una prueba de suficiencia. La vida me permitió ser soporte completo de mis padres durante 50 años, liberándolos de toda preocupación sin ningún lujo, más que el de no trabajar. He sido golpeado por la muerte de una hija y un reciente drama familiar con otra que milagrosamente no desembocó en tragedia. Salí de un divorcio, no consecuencia de una mala relación, para seguir peleando por el día a día, con la ayuda sin medida de “Chilo”.

Una vida no soñada

Trabajo desde los 14 años y a esta edad, ya jubilado, sigo manejando varios compromisos laborales que me exigen levantarme antes de las 5:00 a.m. y acostarme al filo de la medianoche, con el mismo entusiasmo…Es un orgullo que “Chilo” y yo tenemos factura de lo poco que poseemos: una casa cobijada de sudor y lo que tiene adentro, producto de trabajo y más trabajo, hasta en 5 partes al mismo tiempo. No he tenido cuentas bancarias ni lo he necesitado. Nunca he firmado un cheque más que para cobrarlo. Por estrategia, no por virtud, no tomo ni fumo y como empleado soy eficaz y disciplinado. Eso le consta a tantos jefes que he tenido, entre ellos, Pedro Joaquín Chamorro… Tengo una gran cantidad de amigos que solo podría contar si fuera un ciempiés. He vivido mejor de lo que podía soñar. La vida me proporcionó oportunidad y tiempo para ser colaborador del Frente Sandinista, cuando era movimiento revolucionario de verdad, antes de desvanecerse como tal, lo cual ha sido lamentable.

Inmune a padradas

Soy padre de 6 hijos, 5 mujeres. He podido ayudarle a todos en cualquier instante y necesidad y serles útil como ejemplo a seguir. Ninguno puede decir que tiene algo de que avergonzarse de este prójimo. He demostrado que con capacidad, honradez y esfuerzo, ningún sistema te puede detener, mucho menos someter…Nunca he encontrado una opinión adversa de quienes me han conocido. Ahora, los que no me conocen, pueden inventar cualquier cosa. Me pueden tirar todas las piedras que quieran y ninguna va a golpearme. La inmunidad la construye cada uno de nosotros con su comportamiento, actitud y conducta…Estoy rindiendo tanto como cuando tenía 35 años, con más efectividad y responsabilidad. He sufrido, como todo ser humano, pero los momentos felices han sido más y mayores. Repito lo que dije en “Yo vago”: Si volviera a nacer quisiera ser el mismo. Puedo morir en el próximo instante, pero satisfecho. ¿Qué si puedo dar más? Estoy seguro y listo para demostrarlo. Soy un viejo todavía en pie de lucha, aferrado a la esperanz

a de un cambio Pro-país.