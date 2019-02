¡Apareció Everth Cabrera! Otra vez de manera sorpresiva, el ex jugador de Grandes Ligas hizo presencia en el Estadio Roque Tadeo Zavala de Granada el pasado viernes, en el arranque del Campeonato de Beisbol “Germán Pomares”. Físicamente delgado y fuera de forma, Cabrera estuvo practicando en el terreno haciendo algunos swings, previo al juego de los Tiburones contra el Bóer.

La intención de Cabrera, al parecer, es jugar con Granada en el “Germán Pomares”. Incluso manifestó su deseo de ser convocado a la Selección Nacional para la serie amistosa contra Puerto Rico, programada del 15 al 17 de marzo en el Estadio Nacional Dennis Martínez en Managua. El nandaimeño dijo al colega Carlos Alfaro, de Titanes del Deporte, que tenía tres meses sin entrenar ni pisar un terreno de beisbol.

“Ando con muchas ganas de jugar beisbol. Tenía tres meses sin hacer nada, físicamente me siento bien, pero necesito unas tres semanas para estar listo y no lucir mal contra los chavalos, porque la liga se está poniendo buena. Me gustaría estar en la serie de Puerto Rico, esa no me la pierdo y tampoco el torneo en Perú (Juegos Panamericanos)”, dijo Cabrera en una breve entrevista.

Actuación en México

Cabrera estuvo casi todo el 2018 jugando en México, primero con los Algodoneros de Unión Laguna y posteriormente con los Leones de Yucatán, equipo con el que hizo un gran trabajo. Sumada su participación en ambos clubes, Everth resumió 58 hits en 200 turnos al bate, presentando un average de .290, con 9 dobles, 4 triples, 2 jonrones y 16 carreras impulsadas, en el primer campeonato.

En el segundo torneo del año, Cabrera solamente jugó con Yucatán y allí lució mucho mejor. Disparó 85 hits en 221 turnos, ubicándose entre los mejores bateadores del torneo con un average de .385. En esta etapa pegó dos jonrones y empujó 26 carreras. Posteriormente, Everth pasó a los Cañeros de Los Mochis en la Liga Mexicana del Pacífico, jugando en el campo corto y de noveno bate en el orden ofensivo.

Su estadía duró poco en los Cañeros, pues fue dado de baja a finales de noviembre de 2018. En 30 juegos, Cabrera solamente pudo conectar 24 hits en 107 turnos, incluyendo 6 dobles, un jonrón y 10 remolcadas. Su average de .224 no convenció a la dirigencia del equipo que tomó la determinación de separarlo del club. Después de su estadía en México, se habló de que jugaría en la Liga de Beisbol Profesional con el Bóer, no obstante, Cabrera volvió a desaparecer, desconectándose de los medios y del beisbol. Ahora dice que tiene 3 meses sin jugar, veremos si puede resurgir.