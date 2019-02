Sandor Guido, heredero de Noel Areas, quiere ser el “Señor de los anillos”

En sus primeros cinco meses como timonel, Sandor Guido ha firmado uno de los inicios más impresionantes para un mánager en el beisbol nacional, ganando cuatro títulos. Muchos hablan de alarde de eficiencia.

En su incipiente carrera como el mandamás de un equipo, el otrora pelotero suma dos campeonatos nacionales (Pomares Sub-23 y Liga Profesional) y dos coronas internacionales (Serie Latinoamericana y Serie del Caribe, como coach).

Su impacto ha sido tal que en León ya empiezan a considerarlo el heredero del histórico Noel Áreas (q.e.p.d.), quien ganó 14 campeonatos de Primera División, y a quien muchos aficionados bautizaron como el “Señor de los títulos”.

“A veces ni uno mismo se da cuenta de lo que pasa”, dice Sandor, sentado sobre una de las sillas del dogout de León, en el estadio Héroes y Mártires.

Y es que ni el propio Guido se imaginaba que su transición de jugador a timonel iba a tener tanto éxito en tan poco tiempo. Según expresa, su metodología se basa en aspectos básicos como tener empatía con los jugadores, darles confianza, hacerlos sentirse cómodos e importantes, sin necesariamente presentarse él como una figura de excesiva autoridad.

Pero antes de saborear tantos triunfos como mánager, Sandor también pasó por momentos poco agradables en sus últimos días como pelotero.

Por ejemplo, no pudo ver cumplido su deseo de retirarse de la selección nacional con una medalla de oro en los Juegos Centroamericanos del 2017, en Managua, pues el mánager Julio Sánchez lo dejó fuera de la convocatoria final. “Me sentí triste, golpeado”, confiesa.

Ahora el destino le podría dar la oportunidad de regresar a la selección, primero como miembro del cuerpo técnico, y después como el sustituto de Julio Sánchez, muy probablemente para cuando finalicen los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

En esta entrevista, Sandor también habla sobre uno de los errores que marcó su vida y del cual se arrepiente profundamente: haber tomado un cuadriciclo para irse a la playa de Poneloya y haber conducido a exceso de velocidad, lo que resultó en un accidente que casi le cuesta la vida y que también puso en peligro su carrera, pues su pierna izquierda quedó destrozada.

¿Cómo has vivido estos últimos 5 meses llenos de títulos y alegrías como mánager?

Nadie esperaba que ganara 4 títulos en tan poco tiempo. El primer logro fue el Germán Pomares Sub-23 y luego vino la Liga Profesional, un reto que afronté con el respaldo de un cuerpo técnico que me ayudó mucho y en el que convergieron grandes figuras, como Henry Roa, Yader Roa, Vicente Padilla, Oswaldo Mairena y Joel Fuentes, como asesor.

Aquí se decía que León no iba a hacer nada en la Profesional, que debíamos salir de muchos veteranos y después, cuando nos coronamos, reconocieron que teníamos un gran equipo. Posteriormente ganamos la Serie Latinoamericana y eso me abrió las puertas para estar en la Serie del Caribe como coach de los Toros de Herrera, equipo de Panamá. Di mis opiniones sobre los jugadores nicas y hasta propuse que Elmer Reyes fuera el cuarto bate, lo cual aceptaron y dio resultado. Espero que Nicaragua esté en la Serie del Caribe en un futuro cercano.

¿Se te pasó por la mente que ibas a tener un arranque tan brillante como mánager?

Quizá no es que esperaba ganar tanto en poco tiempo, sino que tenía la ambición de ganar, es lo que todo jugador y mánager quiere. Muchos dirán que Sandor no hizo nada, pero la verdad es que bajo mi dirección, el proyecto ha sido exitoso.

Yo no me creo el que lo sabe todo o el mejor mánager, simplemente estoy disfrutando de este éxito que es de todos, porque el reconocimiento debe ser para los jugadores, el cuerpo técnico y, obviamente, el mánager. El éxito es de todos, hasta de mi familia, que ha sido fundamental en mi trabajo. Ahora, también estoy consciente que vendrán momentos malos y que debo ser fuerte en esos tiempos.

¿Hubo algún momento en el que te sentiste menospreciado por ser tan joven y tener que afrontar tan grandes compromisos?

Fijate que no. Sobre todo porque confiaba en mi experiencia de más de dos décadas como jugador y en las enseñanzas que recibí de grandes dirigentes, como Noel Areas, David Hodgson, el mismo Julio Sánchez, Marvin Benard, Jorge Fuentes y Omar Cisneros.

¿Qué ha sido lo más satisfactorio en estos meses de trabajo como entrenador?

El trato de los peloteros y de la gente, aunque entiendo que es obvio que las personas te traten bien cuando estás ganando. Lo que más me satisface es que los muchachos ganen y que León esté contento con los resultados.

¿Vos creés que hay aspectos que debés mejorar como timonel?

Debo aprender del sistema de trabajo con los jóvenes. Además, necesito adquirir más experiencia y mayor conocimiento de las reglas.

¿Has pensando en capacitarte en el extranjero?

Posiblemente viaje al Spring Training de los Mets de Nueva York, solo estoy esperando la carta de invitación. Sería grandioso ir a ver a Robinson Canó y otros grandes jugadores. Quiero ver si se me da un chance de ir a República Dominicana a capacitarme, y luego ser parte del cuerpo técnico de la selección nacional de Nicaragua en los venideros torneos.

¿Quién es el mánager que más influencia tiene en tu forma de dirigir a los equipos?

Noel Areas, pues estuve mucho tiempo bajo sus órdenes. Otro que admiro mucho es David Hodgson, por su manera de ser, también destaco el optimismo de Omar Cisneros, la autoridad de Julio Sánchez, el trabajo de Ramiro Toruño y el carácter del doctor (Oscar) Larios. Cada uno de ellos contribuyó en mi personalidad como mánager.

¿Qué te motivó a realizar la transición de jugador a mánager?

Cuando yo jugaba, observé que no nos compaginábamos con los directores que teníamos aquí en León. Eran buenos dirigentes, pero les hacía falta esa mística necesaria para llegarles a los jóvenes. De tal manera que cuando dejé de jugar, sentí que yo podía entrenar a los nuevos peloteros y entonces decidí convertirme en mánager. Gracias a Dios las cosas me han salido bien.

¿Cómo se disfruta más un título, como jugador o como mánager?

Se disfruta igual, pues el amor por tu ciudad es el mismo, ya sea como jugador o entrenador. Disfruté la coronación en la LBPN porque me faltaba un campeonato con León en la Profesional.

¿Te han hablado de dirigir la selección nacional en futuro cercano?

He hablado con Nemesio Porras y le he dicho que estoy preparándome para estar en el cuerpo técnico, y espero se me dé la oportunidad en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Si se me da la oportunidad de dirigir cuando Julio Sánchez se retire, sería grandioso. Me comentaron que podría ser el futuro mánager, para lo cual debo prepararme y trabajar de la mejor manera con los jóvenes.

Regresemos al año 2017. Querías retirarte con la Selección Nacional, pero Julio Sánchez te dejó fuera al final ¿Qué tan difícil fue ese momento?

La verdad que me golpeó, quería retirarme con una medalla en los Juegos Centroamericanos. No exigía jugar, pero las cosas se dieron de otra forma. Me golpeó por algunos tres días, luego le di vuelta a la página y seguí trabajando. Me levanté y se me abrieron puertas. No tengo ningún rencor con el cuerpo técnico de esa selección y tampoco con Julio, simplemente ellos consideraron que no debía estar en el equipo y está bien.

¿Qué pasó en esos tres días duros de los que hablás?

No sabía si hablar o no para que me dieran la oportunidad de estar presente en el equipo, pues soñaba con ganar esa medalla. Ahora pienso en volver a la Selección como entrenador.

Si tuvieras la oportunidad de cambiar alguna situación de tu pasado ¿cuál sería?

No volvería a tomar ese cuadraciclo en el que me accidenté mientras viajaba hacia Poneloya en 1999. Cuando recuerdo ese episodio de mi vida quisiera tener el poder para borrarlo, porque puse en gran peligro mi vida y mi carrera. Sin ese accidente quizá hubiera tenido la oportunidad de firmar para una organización de Grandes Ligas, pero Dios siempre tiene un propósito, y la nueva oportunidad de vida que me regaló la ocupé también para prepararme como odontólogo. Ahora estoy con mi familia, trabajando y tratando de hacer lo mejor.

¿En qué lugar te ubicarías entre las mejores primeras bases de la historia?

En el momento que estuve fui de los mejores. Podría estar en el top 5 de la historia y hasta entre los primeros tres en cuanto a defensiva se refiere. Era difícil que cometiera un error. Siempre admiré a Nemesio Porras, para mí es el número uno. No traté de igualarlo, pero sí de hacer un trabajo similar, porque cada quien hace su nombre.

¿Cuál es tu sueño actualmente?

Estar bien con mi familia, que León siga siendo un equipo ganador y que Dios me dé salud para cuidar a mis hijos, salir adelante y compartirles mi experiencia a los nuevos peloteros.