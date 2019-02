Ronald Tiffer, sin resentimientos

Para el exmánager del conjunto del Bóer, Ronald Tiffer, la vida sigue su curso.

Tras cederle las riendas del equipo capitalino a Sandy Moreno, en la actual temporada del Campeonato Nacional de Beisbol Superior Germán Pomares, Tiffer retomó su puesto como administrador de los Indios, sin ningún resentimiento guardado y contento por el trabajo realizado, aunque no del todo satisfecho.

“Con el equipo del Bóer estoy retomando un puesto que tenía antes en el área administrativa. No es que quiera presumir de mi trabajo como mánager, pero en tres años el equipo llegó a la final en dos ocasiones. Siento que no pude llegar a esa meta de ser campeón, pero son situaciones que pasan”, aseguró Tiffer, gerente administrativo del Bóer.

Tiffer fue movido de su cargo administrativo y nombrado timonel de los Indios en 2016, campaña en la que logró llegar a la final, aunque perdió ante los Dantos, dos años después volvió a enfrentar a la tropa del ejército con igual resultado, aunque tenía la etiqueta de favorito para quedarse con la corona en 2018.

Valoración

“La junta directiva es la que toma las decisiones de poner y quitar personal, este año ellos me dicen vas a volver a ser administrador, entonces voy a ser administrador”, señaló Tiffer.

“No guardo ningún resentimiento por esta decisión que tomó la directiva, no tengo por qué hacerlo. Siempre he tenido una buena comunicación con la directiva del Bóer. Me siento contento por el trabajo que hice cuando fui mánager”, destacó.

De la mano de Sandy Moreno, la Tribu arrancó el Pomares 2019 con tres victorias ante los Tiburones de Granada para comandar el grupo A en la tabla de posiciones. La siguiente serie de los capitalinos será ante la Costa Caribe, en Bonaza, un choque que pondrá a prueba a ambas escuadras, aunque los costeños vienen de ser barridos por los Dantos.