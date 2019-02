Ramiro Blanco enfrentará a “Mickey” Román

En su última presentación el 10 de noviembre del 2018 en México, Ramiro Blanco, el muchacho que es manejador por Rosendo Álvarez, perdió ante el local Andrés Gutiérrez por decisión unánime en una tórrida batalla. A pesar de la caída, Blanco dejó una buena imagen, recibió los aplausos del público y ahora tendrá la oportunidad de renovar sus bonos a nivel internacional, pues enfrentará al retador de título mundial “Mickey” Román el 16 de marzo en suelo azteca.

El mexicano es un viejo zorro en el boxeo. Presenta una foja de 60 victorias y 13 derrotas. Es un peleador que sobrepasa en experiencia a Blanco, tiene dos martillos en sus manos, sumando 47 nocauts, no obstante, le he faltado dar ese último salto para convertirse en campeón, fallando en dos ocasiones, la más reciente por la vía del cloroformo ante su coterráneo Miguel Ángel “El Alacrán” Berchelt, el pasado 3 de noviembre del 2018 en El Paso, Texas.

Recuperado

Blanco estaba programado para enfrentar a Robin Zamora el 15 de febrero, pero de último momento se canceló el enfrentamiento por un cuadro viral que le provocó dolores de cabeza, fiebre y vómito. Tras algunos días de descanso, Blanco se recuperó satisfactoriamente y regresó al gimnasio con miras a ese pleito con Zamora el 16 de marzo, no obstante, le llegó la oferta de retar a Román y su apoderado no dudó en tomarla.

“Llegaré bien preparado porque ya estaba entrenado para enfrentar a Zamora”, dijo Blanco. Al cuestionamiento de por qué no logra dar ese golpe de autoridad en combates importantes, Ramiro fue honesto y dijo que “tal vez el bajón de peso me afecta mucho por indisciplina mía de estar comiendo días antes del combate, pero esta vez será diferente, me estoy disciplinando, quiero ganarle a Román, es una gran oportunidad”.

Blanco tiene una foja de 18 victorias (10 nocauts), 4 derrotas y 3 empates. La pelea contra Román está pactada en 130 libras.