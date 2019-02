Financieramente Manny Machado, quien no ha bateado sobre .300 en siete temporadas con solo un registro de cien empujadas, pero con un WAR impresionante, logró su propósito, y quizás deportivamente, en lo individual, su crecimiento puede ser imparable, aunque no tanto como el de Ted Williams en aquel Boston, o los de Ken Griffey en Seattle y Alex Rodríguez con Texas, pero San Diego no parece ser el lugar correcto para buscar títulos, algo que todavía lamenta pese a su grandeza, el panameño Rod Carew, ganador de siete cetros de bateo, y el mejor hiteador puro latino de todos los tiempos…

En política la decisión de Machado, se llama preferir el dinero al poder. Claro, juntar los dos es lo ideal para los ambiciosos que mueven el mundo, en todas las actividades…En 1972, el zurdo Steve Carlton fue un resplandeciente ganador de la triple corona del picheo y del Cy Young, pero los Filis terminaron últimos, fuera de la postemporada. Igual le ocurrió a Alex Rodríguez en Texas.

Con los Yanquis, Rodríguez junto el dinero y el poder, más sus registros individuales.

No es griffey ni Alex

Sacar del hoyo a los Padres es un reto. Se trata de ser factor para un equipo que terminó a 25 juegos de los Dodgers en el oeste de la Liga Nacional, y debe buscar como borrar diferencias o aproximarse a los Gigantes que persiguen a Bryce Harper con el mismo objetivo, a los Cascabeles de Arizona, Rockies de Colorado, y Dodgers…

Machado firmó con una cláusula que le permite hacer una revisión de su situación después de 5 años. Ese es el plazo trazado por los Padres para el resurgimiento, pero dependerá esencialmente del fortalecimiento con la captación de peloteros de nivel para darle forma a un equipo competitivo.

Eso lo consiguió Ken Griffey con los Marineros, pero aun así, nunca saboreó el éxito colectivo, excepto llegar a disputar un banderín de Liga…Ahora, como pelotero de calidad gramo por gramo, Machado pese a su WAR, no es Griffey ni Alex, y consecuentemente no es alguien para ser un factor decisivo, como lo comprobaron los Dodgers recientemente.

Cifra exagerada

Siempre he pensado que .300 millones es una exageración salarial en los deportes colectivos, pero los 30 millones de promedio, se ven entre superastros tanto en la NBA, como en el futbol, soccer o el de la NFL.

El crecimiento del negocio lo facilita, aunque no siempre se responda a lo rentable. En eso, el beisbol tiene maestría, al ser la vitrina de los más grandes fracasos financieros, sin escuchar gemidos por el hundimiento de tantos Cofres de Piratas…

La mayor exigencia que tendrá Machado, es para los de San Diego, lo básico: que sus cifras sean lo suficientemente grandes para impactar y convertirse en una atracción desde un equipo que intenta volver a ver la luz solar.

El problema son los actuales Padres con un picheo de Triple A, sin poder utilizar al recién adquirido Garrett Richards, sometido a “reparación”, aún en observación, y pendientes de atrapar a Dallas Keuchel. Con los 300 millones que le aseguraron a Machado, hubieran podido conseguir tres peloteros con mayor suma de utilidad. Pero bueno, ya

veremos.