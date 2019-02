Diego Sandino: “Ahora me toca enseñar lo poco que aprendí”

Cuando por fin le toco decir adiós al beisbol, no fue una despedida total para el veterano lanzador Diego Sandino, quien espera seguir cosechando éxitos en su nuevo rol como entrenador de picheo, con el conjunto de los Cafeteros de Carazo, en la actual temporada del Campeonato Nacional de Beisbol Superior, Germán Pomares.

“Llegó el momento. Ya jugué más de 20 años, ahora me toca enseñarle a los muchachos lo poco que yo aprendí, porque la realidad es que uno no debe creer que se las sabe todas en el beisbol, porque todos los días se aprende algo”, apuntó Sandino.

“Tengo que agradecer a la junta directiva de Carazo, por esta oportunidad de trabajar en el cuerpo técnico. La verdad uno tiene que saber cuándo retirarse, la temporada pasada no conseguí los números que yo quería, mi carrera siempre había sido exitosa así que me dije ‘basta ya, ya jugué lo suficiente’, además mi cuerpo ya no respondía como antes”, agregó.

SU MEJOR MOMENTO

Con una larga y fructífera carrera que se extendió por 23 años, es larga la lista de los momentos que atesora Sandino, “tuve muchos grandes momentos, en el Campeonato Nacional, fui dos veces triple corona, en la Liga de Beisbol Profesional el último ganador de diez juegos soy yo, tire juegos sin hits ni carreras”.

“Pero si tuviera que escoger mis mejores momentos sería la triple corona que conseguí con León. Con la Selección mi mejor momento fue cuando fui el mejor lanzador en un Torneo Premundial en Panamá”, recordó Sandino.

Sobre esa campaña con León, ocurrió en la temporada 1999-2000 cuando comandó a los lanzadores con 14 victorias, en ponches con 82 y efectividad con 1.15.

En esta nueva faceta salta la pregunta ¿podrá Diego Sandino traducir esa carrera exitosa como lanzador, a una carrera igual de fructífera como entrenador de picheo con los Cafeteros?

“Yo estoy seguro que sí puedo”, enfatizó Diego, quien el primer duelo de Carazo contra Chinandega el 15 de marzo en el Pomares, vio como caía el telón de una etapa de su vida en la que recogió con 149 victorias, al tiempo que se levantaba otro lleno de retos y oportunidades.