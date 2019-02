"El Gallito" Rojas supera la báscula y queda listo para pelear con “Sambita" Castellón

No hay nada más de que hablar. Byron “El Gallito" Rojas y su rival Byron “Sambita" Castellón no tuvieron problemas en la báscula, marcando 107.6 y 106.7 libras, respectivamente, quedando todo listo para el choque que sostendrán este sábado en el gimnasio Nicarao, donde la promotora Nica Boxing monta cartelera desde las 6:00 p.m.

Hay mucha expectativa de ver las condiciones reales del “Gallito” tras realizar su preparación sin su antiguo entrenador Wilmer Hernández. Rojas viene de una derrota dura contra el tailandés CP Freshmart en Tailandia, dejando una mala imagen en el ring, permitiendo que el boxeador asiático lo enredara y finalmente le pasara por encima, reteniendo el cetro 105 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Ahora Byron enfrentará a un “Sambita" que subirá al ring con mucha sed de venganza pues en el 2017, perdió contra Rojas por decisión mayoritaria, despojado según él por los jueces, quienes a su criterio fallaron en favor del excampeón mundial matagalpino para no afectarle los planes de intentar recuperar la corona contra Freshmart. En aquel momento, Rojas estaba en la posición número uno del ranking.

EL COMBATE ES A OCHO ASALTOS

Para “Sambita” es una oportunidad de oro. De triunfar no sólo le daría un golpe moral al “Gallito", sino que él se catapultaría inmediatamente para aspirar a combates en el extranjero y se ganaría un puesto en el ranking. “Byron es mi boleto a peleas fuera de Nicaragua. Estoy motivado, es un compromiso trascendental en mi carrera y voy a darlo todo por triunfar este sábado”, dijo Castellón.

Es favorito Rojas por una nariz, pero no hay duda que peleadores como Castellón, rápidos de manos y escurridizos, se le complican más de la cuenta al matagalpino. La pelea se pactó en 108 libras a 8 asaltos, una categoría superior a la que están acostumbrado ambos peleadores. “Si Byron no quiso la pelea en 105 es porque no iba a marcar el peso. Creo que vendrá desgastado físicamente y eso pienso aprovecharlo al máximo”, señaló “Sambita".

La velada de Nica Boxing arrancará a las 6:00 p.m., oficialmente, sin embargo, una hora antes estarán en acción los peleadores amateurs, como por ejemplo Jordan “La Cobrita" Orozco.