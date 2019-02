Félix Alvarado: "Chocolatito fue un mentor para mí”

El campeón mundial 108 libras de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), Félix “El Gemelo" Alvarado, recibió el premio de mejor boxeador del año 2018.

La distinción proviene de la Comisión Nicaragüense de Boxeo Profesional (Conibop), y se realizó en una gala que se celebró la noche del viernes en un hotel capitalino, donde el tetracampeón del mundo, Román “Chocolatito" González, estuvo presente, y a quien Félix le dedicó unas palabras en su discurso de agradecimiento.

“Chocolatito fue un mentor para mí”, dijo el único monarca que tiene nuestro país actualmente.

Alvarado se llevó la distinción por segundo año consecutivo, en una gala que tuvo como gran ausente al ex campeón Cristofer González.

“ Chocolatito sirvió de motivación en mi carrera, fue un mentor para mí. Cuando comencé a guantear con él, sólo le aguantaba dos rounds, pero con el tiempo fui tratando de imitar sus combinaciones, y después ya me tiraba seis asaltos de sparrings. Espero regresar el próximo año a recibir este premio y seguir creciendo mucho más”, expresó “El Gemelo".

Alvarado recalcó que no perdió la motivación de ser campeón del mundo, a pesar de que ya había fallado en dos ocasiones.

“Quiero darle gracias a la crónica deportiva porque siempre creyó en mí. Tanto entrenadores como periodistas me dijeron, Félix, vos tenés todo para ser campeón del mundo, siempre me alentaron y hoy es un sueño cumplido. Mi entrenador Luis Cortés me ha hecho creer en mí, a él también le debo mucho”, agregó.

Por otra parte, Alvarado contó una anécdota sobre él y su hermano gemelo, René Alvarado, que muestra la diferencia de carácter entre ambos.

“Cuándo éramos bebes, mi hermano y yo compartíamos la misma cuna, hasta eso compartimos no solo estuvimos en el mismo vientre, también en la misma cuna. Mi mamá nos contó que René se bebía su pacha, y después me quitaba la mía. Y yo lloraba y lloraba, esa es la razón por la que hablo mucho y René es más callado", relató, despertando la risa de los presentes.

Más ganadores

En la categoría de prospecto del año, René Alvarado se adjudicó la distinción. Kevin Traña fue el mejor prospecto del 2018, William Ramírez el mejor mánager, Luis Cortes se llevó los honores como entrenador, y Cristofer González fue el púgil más destacado. También se premió la mejor pelea entre Cristian Narváez y Ernesto Irías, y la mejor promotora, Búfalo Boxing de Ruth Rodríguez.

La ceremonia fue presidida por el general Juan Alberto Molinares y su directiva, quienes dedicaron la premiación al juez Silvio Ortiz, el activista de boxeo Carlos Marín, y el representante del CMB en Nicaragua, don Bismarck Morales.