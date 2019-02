“El Gallito” Rojas vence a “Sambita” Castellón por tercera vez y ahora quiere pelear en 108 libras

No hubo sorpresa en el gimnasio Nicarao. El gran favorito, Byron “El Gallito” Rojas derrotó a Byron “Sambita” Castellón por tercera ocasión la noche del sábado, en una decisión dividida que terminó definitivamente con esta trilogía atractiva de estos dos pesos pequeños a nivel nacional y sepultó las aspiraciones de “Sambita”, ilusionado de sumar un triunfo preponderante que encumbre su carrera a nivel internacional.

Pero “Sambita” no entendió que para ganarle a un excampeón del mundo se necesita tomar riesgos desde que suene la campana.

Quiera o no, ese pasado siempre va a pesar en favor de un peleador frente a la mirada de los jueces, más si es un combate cerrado. Castellón no solo falló en no irse encima de “El Gallito”, sino que se enredó.

Creyó que el matagalpino iría a buscarlo y sucedió lo contrario, Rojas no se fue encima, estuvo cauto en el inicio, utilizando mucho el jab de izquierda, golpeando al cuerpo y evitando así exponerse a los contragolpes rápidos de “Sambita”.

Visiblemente desconcertado, Castellón no se encontró cómodo. Rojas dominaba los dos primeros minutos de cada round y era hasta en el cierre que “Sambita” se convertía en un huracán. Fue a partir del quinto round que Castellón entendió que si presionaba se metía en la zona corta y sus oportunidades iban a crecer.

En el cierre, Castellón fue más explosivo, sus cruzados de izquierda y el recto de derecha entraron limpios en el rostro del matagalpino, desgastado físicamente en los últimos asaltos.

Pero para fortuna de Rojas, “Sambita” tiene manos de algodón y nunca le afectaron seriamente los golpes.

Descarta al “Chocorroncito”

Finalizado el combate, a Rojas le preguntaron si se mantendría en 108 libras, categoría en la que aceptó pelear con Castellón esta vez.

“Si me ofrecen un combate importante, como por ejemplo, una oportunidad de campeonato del mundo, no dudaría en aceptarla”, dijo “El Gallito”.

También se le cuestionó sobre la posibilidad de enfrentar a Carlos “Chocorroncito” Buitrago. Pero el matagalpino fue tajante al responder que “no, mi objetivo es una corona”.

Por otra parte, Rojas aseguró que continuará con su entrenador Wilmer Hernández, quien finalmente lo dirigió el sábado, aunque no se hizo cargo de esta preparación, pues “El Gallito” entrenó en Matagalpa.

En otros resultados, Eusebio Osejo venció a Lester Lara por decisión unánime. Limber Ramírez derrotó a Amilcar Maradiaga por decisión dividida. En tanto, Engels Gómez le arrebató el invicto a Brayan Parson.