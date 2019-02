Lester Martínez sentencia a Ricardo Mayorga: “Voy a ganarle claramente”

Lester Martínez, el muchacho campeón amateur de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla 2018 está en México, donde comenzó este lunes su preparación junto al reputado entrenador Ignacio “Nacho” Beristáin de cara al enfrentamiento con Ricardo “El Matador” Mayorga, programado para el 6 de abril en Guatemala. “Voy a ganarle claramente”, afirma Martínez, sin asegurar si será por la vía de los puntos o del nocaut.

Martínez es de pocas palabras, dice que le gusta hablar más arriba del ring y que Mayorga no le asusta. “La verdad a mí no me intimida, sé que habla mucho y esperaba en el primer encuentro cara a cara que dijera que iba a noquearme. Ya sé cómo es, he visto sus videos”, explica.

Durante el primer encuentro con su rival hace unos días en Guatemala, “El Matador” aseguró que lo noquearía en el primer round. “No conozco a Lester, pero acabaré rápido con él, en el último minuto del primer asalto lo noqueo. Se equivocó al escogerme de rival, sus manejadores parece que no lo quieren”, afirmó.

“Cuando me dijeron que Mayorga podía ser mi rival, pensé que era una gran oportunidad enfrentar a un grande del boxeo. Cuando lo vi, lo saludé tranquilo. Sé que le gusta decir muchas cosas, pero no me impresionó, todo normal, sé que es parte del espectáculo y estoy consciente que él es así”, aseveró Martínez.

“No será fácil”

Sobre el estado físico de Mayorga, el guatemalteco dijo que “se ve bien, dice que está entrenando, ciertamente no le presté mucha atención”. “En el ring sé que cualquier cosa puede suceder, por eso vine a prepararme a México con Ignacio Beristáin. No será fácil imponerme a Mayorga, pero ganaré con claridad”, agregó el medallista de oro en Barranquilla de 2018.

Mayorga tiene una foja de 32 victorias, 11 derrotas y un empate. Fue campeón mundial en 147 y 154 libras, teniendo grandes victorias contra el estadounidense Vernon Forrest en dos ocasiones y contra Fernando Vargas. También tuvo derrotas contra leyendas como Félix “Tito” Trinidad y Óscar de la Hoya, ante quien ganó 1 millón de dólares.