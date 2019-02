Erasmo Ramírez: “Mi mejor opción es en el bullpen”

Las esperanzas de Erasmo Ramírez de ocupar un puesto en el cuerpo de lanzadores de los Medias Rojas de Boston, para la temporada venidera de Grandes Ligas, parecen haberse reducidos al bullpen como relevista largo.

El sábado Erasmo demostró que puede ser de mucha utilidad en dicho rol, pero sobre todo dejó en claro que su brazo está bien, luego de enfrentar a los Yanquis de Nueva York y completar ante ellos una entrada perfecta de dos ponches ante tres bateadores que enfrentó, en su primera actuación en el Spring Training.

Para la temporada del 2019, Boston apunta a una rotación de abridores en las que figuran Chris Sale, David Price, Rick Porcello, Nathan Eovaldi y Eduardo Rodríguez. No se han dado detalles sobre un posible abridor ocasional o sobre el principal brazo para el relevo largo.

“Estoy positivo buscando un chance con los Medias Rojas. Los abridores están completos, así que entiendo que mi mejor opción es pelear por un chance en el bullpen”, detalló Erasmo

“Gracias a Dios todo ha ido bien en el Spring Training, mi brazo está sano y hasta ahora no he tenido molestias de ningún tipo, solo cansancio, pero eso es parte del proceso de entrenamiento”, agregó el lanzador pinolero.

Nada nuevo para Erasmo

Lo de realizar el doble rol de abridor y relevista no es nuevo en la carrera de Erasmo, quien con los Rays de Tampa Bay en 2017 demostró que podía funcionar en ambas tareas, antes de ser enviado a los Marineros con los que buscó estabilizarse en un solo puesto.

“Gracias a Dios durante mi carrera me he mantenido como abridor y relevista. Ahora me siento más maduro y estoy concentrado en lo que me toque hacer, ya sea como relevista o abridor. Estoy entrenando fuerte para el rol que me pidan ejercer, por eso también me estoy preparando por si me tocara abrir juegos”, confesó Erasmo.

Tras ser dejado en libertad por los Marineros, Erasmo logró este año un acuerdo de Ligas Menores con invitación al Spring Training, donde buscará un puesto en el competitivo grupo de lanzadores de los campeones de la Serie Mundial pasada.

El derecho pinolero se vio afectado por las lesiones en la campaña del 2018, reducido a dos victorias y cuatro derrotas, con 6.50 de efectividad, lo que limitó sus opciones de un contrato con opciones más favorables este 2019.