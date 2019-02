Ricardo Mayorga se ausenta de los entrenamientos, mientras su rival Lester Martínez entrena con “Nacho” Beristáin

Ricardo Mayorga no cambia. Sigue siendo el mismo boxeador indisciplinado e irresponsable. El viernes se comprometió a llegar al gimnasio de la 1 de mayo donde le esperaba su adiestrador Luis León, sin embargo, dejó plantados a los medios de comunicación. Dijo que se presentaría este lunes pero tampoco apareció, así que mientras él no se prepara, su rival Lester Martínez entrena en México, en el gimnasio La Romanza, junto al reputado Ignacio “Nacho” Beristáin.

Mayorga firmó un contrato por 8 mil dólares para enfrentar a Martínez el 6 de abril en Guatemala. Marcelo Sánchez, promotor de Pinolero Boxing e intermediario para que este combate se amarrara, le entregó al “El Matador” un adelanto del 10%, equivalente a 800 dólares. A pesar de los síntomas de irresponsabilidad del dos veces campeón del mundo, Sánchez confía en que cumpla con el compromiso pactado.

León, entrenador del púgil, aseguró que Mayorga asistirá a los entrenamientos este martes. “El Matador” a sus 45 años no tiene ninguna motivación para seguir en el ring, pero el factor económico hace que continúe peleando, arriesgando su vida. Supuestamente, el excampeón mundial no tiene “problemas financieros, peleo porque me gustan los retos, ganar plata. Vivo de los intereses producidos por las cuentas que tengo en el banco”.

¿Aparecerá este martes?

Veremos si Mayorga finalmente aparece en los entrenamientos este martes, de lo contrario, el promotor Sánchez comenzará a meditar seriamente sobre la posibilidad de buscar otro rival para Martínez. A estas alturas de su vida, “El Matador” debería de ser más responsable. Pelear sin siquiera tener una condición física aceptable le facilitará muchísimo el resultado a Martínez, aunque es muy difícil creer que a Mayorga le importe ganar.

“No conozco a Lester, pero acabaré rápido con él, en el último minuto del primer asalto lo noqueo. Se equivocó al escogerme de rival, sus manejadores parece que no lo quieren”, dijo Mayorga durante la primera conferencia que tuvo con Martínez en Guatemala, donde se celebró una conferencia promocional.

Mayorga tiene una foja de 32 victorias, 11 derrotas y un empate. Fue campeón mundial en 147 y 154 libras, teniendo grandes victorias contra el estadounidense Vernon Forrest en dos ocasiones, y contra Fernando Vargas. También tuvo derrotas contra leyendas como Félix “Tito” Trinidad y Óscar de la Hoya, ante quien ganó 1 millón de dólares.