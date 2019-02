Ricardo Mayorga dice que no está divorciado del gimnasio. El viernes, lunes y martes pasado, que no compareció antes los medios de comunicación, asegura haber entrenado por la noche. “Por eso no me vieron”, argumenta. Pero este miércoles, el dos veces campeón del mundo sí apareció en el centro de adiestramiento que dirige su entrenador, Luis León, en la Colonia 1 de Mayo y después de 45 minutos de ajetreo, amenazó a su rival Lester Martínez: “ni su mamá lo salvará del nocaut”, dijo.

Mayorga a sus 45 años no cambia. Su bravuconería al menos despierta risa, es un showman, experto en mercadear sus combates. Todavía intenta intimidar a sus rivales sicológicamente. “Voy a matar a ese payaso, ni su mamá lo va a salvar, voy a noquearlo”, repitió “El Matador”, quien tras terminar su breve entrenamiento, subió a la báscula y marcó 170 libras exactas, categoría en la que está pactado su enfrentamiento el 6 de abril en Guatemala.

El lunes, Martínez viajó a México para comenzar su preparación con el reconocido entrenador azteca Ignacio “Nacho” Beristáin. El guatemalteco afirmó que le ganará claramente a Mayorga y que no le intimida en lo absoluto todo lo que dice. El nica no se mordió la lengua y le respondió este miércoles.

“Él tiene como 15 días de conocer a Beristáin. A mí me puede subir Mike Tyson, Óscar de la Hoya, Shane Mosley Roberto Durán y eso no significa que le voy a ganar, el que triunfa es el peleador, él no tiene nada que ofrecer contra mí. Así lo suba al ring su mamá, igualmente va a perder”, vociferó “El Matador”.

El entrenamiento de Mayorga

El entrenador Luis León dice que Mayorga está corriendo 14 kilómetros y realiza una sesión de entrenamiento por la mañana y otra en la tarde. Cuesta creer las palabras del excampeón cuando su nivel de disciplina ha sido limitado históricamente. Ahora con 45 años, cuando no tiene mucho que ofrecer en lo boxístico las palabras de León parecen más una utopía que una realidad.

Mayorga fue dos veces campeón del mundo en 147 y 154 libras. Tuvo victorias grandiosas contra Vernon Forrest en dos ocasiones y una ante Fernando Vargas.

También perdió ante reconocidos boxeadores como Óscar de la Hoya, Shane Mosley, “Tito” Trinidad y Miguel Cotto. Con 45 años aceptó pelear con Martínez por 8 mil dólares en un combate pactada en 170 libras a 6 asaltos.