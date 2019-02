Azul y Blanco pierde 1-0 contra Selección Olímpica de Guatemala

Un gol de Carlos Alvarado al minuto 5 de la primera mitad, bastó para que la Selección Olímpica de Guatemala derrotara 1-0 a Nicaragua la noche de este miércoles en el Estadio Nacional de Futbol. El resultado puede ser considerado anecdótico, de hecho poco importa si es un amistoso, no obstante, lo que si debe preocuparle a Henry Duarte es el discreto funcionamiento táctico del equipo.

Uno de los puntos importantes del partido era ver el debut de cinco futbolistas: Renato Punyed, Armando Goufas, Jorge Betancur, Melvin Hernández, y el muchacho Kevin Serapio. Goufas, el legionario que juega en la segunda división de Grecia, fue el futbolista más destacado de la Selección. Goufas es un atacante distinto, no solo en lo físico, también en lo táctico, y técnico. Encara, tiene potencia y regate. En su primera aparición con la Selección no desentonó, gustó.

Goufas jugó 60 minutos y fue remplazado por el chavalo Dennis Berger. También destacó Kevin Serapio, el volante de contención que juega con el Managua FC. Se mostró voluntarioso, sin prejuicios, seguro, disputando 45 minutos. Fue sustituido por el experimentado Marlon López. Respecto a Jorge Betancur, el colombiano nacionalizado nica, no estuvo fino, mientras Melvin Hernández de los Caciques realizó un partido regular.

Gustó Carlos Chavarría, el jugador más talentoso junto a Juan Barrera en los últimos 10 años en nuestro país. Se nota que poco a poco Chavarría va recuperando la chispa y el nivel al que nos tiene acostumbrados. No debutó el arquero Bryan Rodríguez, quien viene haciendo un excelente trabajo en el equipo Carmelita de Costa, jugó Henry Maradiaga todo el desafío.

Se pudo empatar

En solo el arranque de la segunda mitad, Nicaragua se quedó a un suspiro de igualar el partido. Un gran disparo de Renato Punyed en el 46 casi iguala las acciones, pero el balón se estrelló en el poste izquierdo.

Posteriormente, Alvarado, el anotador del gol, se fue expulsado del encuentro, no obstante, eso tampoco influyó en el mejoramiento ofensivo de Nicaragua. En el 73, salió Luis Galeano, quien no está en su mejor versión. Entró el pequeño pero insistente Agenor Báez, no obstante, su incidencia fue poca.

En el 85, Luis López que sustituyó a Carlos Chavarría, recibió un gran centro desde la banda derecha, bajó bien el balón y ejecutó un gran disparo de pierna izquierda, que parecía gol cantado. Desafortunadamente el arquero chapín salvó a su equipo con una excelente atajada, conservando el empate.

Nicaragua enfrentará a Bolivia el próximo 3 de marzo de visitante en el país sudamericano, en otro desafío amistoso que servirá al técnico Henry Duarte para analizar las fisuras del combinado nacional.