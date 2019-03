¿Tiene el Colegio Americano a la generación de oro del futbol nica?

Los 20 jugadores que hace 8 días lograron la hazaña de alzar la bandera de Nicaragua como monarcas del Torneo de Futbol de la Asociación de Colegios Americanos de Centroamérica (AASCA, por sus siglas en inglés), que este año tuvo lugar en Panamá, son estudiantes del Colegio Americano Nicaragüense (ANS, por sus siglas en inglés). Ellos tocaron las puertas del cielo el pasado sábado, al coronarse por primera vez como campeones de este evento que lleva 27 ediciones.

El equipo de jóvenes nicaragüenses, menores de 18 años, derrotó a los representantes de Panamá, Guatemala, Honduras y Costa Rica, para proclamarse campeones de la justa deportiva, frente a países totalmente futboleros.

Ahora, surge la inquietud de si esta generación es el futuro de este deporte en Nicaragua y qué lecciones enseña la ANS al futbol nicaragüense para ser competitivo en Centroamérica.

PREPARACIÓN DE CALIDAD

Entrar a la historia del ANS como el primer equipo masculino en ganar un título internacional no se logró por casualidad o buena fortuna, requirió varios meses de preparación, entrenamientos 6 días a las semanas y enfrentamientos contra equipos de mayor nivel físico y competitivo, dice el entrenador Jorge Méndez.

“Entrenábamos 6 días a la semana, nuestro microciclo de entrenamiento fue estructurado en preparación física, todo con pelota, para que tengan mayor dominio de ella, y estuvo combinada con sesiones de gimnasio, sesiones de crioterapia y sesiones audiovisuales. Luego en la cancha tratábamos de que los entrenamientos fueran basados en situaciones reales de juego, lo que hoy llaman periodización táctica”, explicó.

Según Méndez, la preparación del equipo de ANS duró seis meses, en los cuales realizaron al menos 30 partidos de fogueo contra equipos universitarios, selecciones juveniles de gran nivel como el equipo del Centro Juvenil Don Bosco y también enfrentamientos ante el primer equipo de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua). De toda esa cantidad de juegos, el director técnico de Los Tigres recordó que únicamente perdieron “como tres partidos”.

LA FÓRMULA DEL ÉXITO

En el seno del equipo, tanto jugadores como entrenador afirman que durante todo el torneo “siempre reinó la confianza en todos los jugadores”, y sumando a eso la perseverancia, fueron parte de la fórmula perfecta para hacer historia y proclamarse campeones del AASCA.

“El colegio apoyó a los muchachos en todo lo que se pudo, mi sueño siempre fue que el futbol, que estaba tan cerca hace varios años, lograra su primer título; hasta dolía que no ganaban porque había muchos muchachos que lo merecían, me siento totalmente satisfecho por el logro”, expresó Andrei Kulyk.

El entrenador del equipo masculino de futbol del ANS, Jorge Méndez, quien tiene 12 años al frente de “Los Tigres”, considera que a sus muchachos no les falta calidad para ser el futuro del futbol nicaragüense, además, hay grandes expectativas en varios jugadores por el nivel futbolístico que poseen y el liderazgo que demuestran dentro de la cancha.

“Puedo decir que uno de los que mayores opiniones favorables levantó, por su rendimiento y su calidad, fue nuestro portero Arlin Espinoza, también destacamos a Eduardo Álvarez que es nuestro defensa central y a nuestro delantero Guillermo Terán, estos muchachitos son muy buenos, ellos bien pudieran estar en cualquier equipo de la juvenil especial aquí en Nicaragua, rendirían a un muy buen nivel”, expresó Méndez.

Sin embargo, tanto el entrenador, como el director del departamento atlético del ANS, Andrei Kulyk, son conscientes que pese a la calidad deportiva de los integrantes del equipo, al finalizar su etapa en el colegio, la mayoría se dedicará a sus estudios universitarios, por lo cual se desligarán del futbol casi totalmente.

“La mayoría se van a universidades fuera del país, algunos se quedan practicando de manera aficionada porque se dedican más a los estudios”, comentó el director técnico que llevó al ANS a su primer título masculino en la historia.

Por su parte, Kulyk expresó que aunque le llena de mucha satisfacción el triunfo de su equipo y la calidad mostrada por los jugadores, el colegio siempre tiene como prioridad la formación académica de sus muchachos.

“El colegio tiene políticas de que los alumnos que no tienen buenas calificaciones no van a los torneos, deben tener un nivel aceptable para poder participar. Al final aquí no es un colegio deportivo, el objetivo es crear una persona apta para la vida”, manifestó Kulyk.

Méndez recalcó que aunque todo su equipo tiene una enorme calidad, hay un jugador en especial en quien tiene puestas muchas esperanzas de verlo vistiendo los colores azul y blanco de la selección nacional.

“He hablado con Arlin Espinoza y él tiene el sueño de llegar a la Selección Nacional de Nicaragua, ojalá que los clubes le den la oportunidad que se merece porque es un muchacho muy dedicado y tiene la calidad, con 17 años tiene un potencial increíble, un montón de gente y yo lo vemos como el futuro portero de la Selección Nacional”, acotó el entrenador.

SALÓN DE LA FAMA DE ANS

Luego de su regreso a suelo nicaragüense, el equipo campeón recibió un homenaje de parte de las autoridades del ANS, en las graderías del campo de futbol fue escrita la frase “AASCA Boys Soccer Champions 2019 (in Panamá)”, reconocimiento que únicamente tenía el futbol femenino del colegio tras proclamarse campeonas en El Salvador (1993) y Nicaragua (1999).

“Hicimos algo histórico, pintaron nuestro nombre en el mural del Salón de la Fama, fue una gran experiencia y como último año, creo que nos vamos con una buena medalla en la mano”, dijo Eduardo Álvarez, segundo capitán del equipo.

Durante el acto de homenaje, el capitán del equipo, Guillermo Terán brindó las palabras de agradecimientos a sus compañeros y dedicó el triunfo a los exintegrantes del equipo que no pudieron lograr el campeonato en ediciones anteriores.

“Con este título cerramos un gran capítulo, con el mayor orgullo posible después de años soñando con esto, después de perder a varios integrantes del equipo, los que nos quedamos luchamos por el campeonato que muchos atletas retirados aspiraron lograr, esto va por todas las generaciones del colegio que al igual que nosotros ganaron esto y especialmente por la patria que se puso en alto”, finalizó el capitán del sub-18 del ANS.