Bolivia convoca a 26 jugadores para encarar a Nicaragua

El director técnico de la Selección de Bolivia, Eduardo Villegas, asumirá con todo la serie del caso su compromiso contra la selección de Nicaragua, programado para este domingo 3 de marzo en el estadio Villa Tunari, en Cochabamba.

Villegas convocó a 26 jugadores, todos provenientes de escuadras de la Primera División de Bolivia para el encuentro contra Nicaragua, que le servirá de preparación de cara a la participación en la Copa América Brasil 2019, y las eliminatorias para el Mundial de Catar 2022.

Lea: Azul y Blanco define plantel para enfrentar a Bolivia

El plantel lo conforman los arqueros Saitd Mustafá (Bolívar), Rubén Cordano (Blooming) y Javier Rojas (Nacional Potosí), con los laterales, Diego Bejarano (Bolívar), Erwin Saavedra (Bolívar), Marvin Bejarano (The Strongest) y Roberto Fernández (Blooming).

Junto a los centrales Jordy Candia (Sport Boys), Mario Cuéllar (Oriente Petrolero) y Adrián Jusino (Bolívar) y los mediocampistas Leonel Justiniano (Bolívar), José Vargas (Blooming), Samuel Galindo (Always Ready), Diego Wayar (The Strongest), Paúl Arano (Blooming), Raúl Castro (The Strongest), Ruddy Cardozo (The Strongest), Alexis Ribera (Oriente Petrolero) y Diego Hoyos (Guabirá).

También: Debutan cinco en el once titular de la Selección de Nicaragua en amistoso contra Guatemala

Además de los delanteros Leonardo Vaca (Blooming), Hugo Rojas (Sport Boys), John García (Oriente Petrolero) y Willam Álvarez (Aurora).

Llegan como jugadores invitados los juveniles Wálter Antelo (Sport Boys), Ramiro Vaca (The Strongest) y Ricardo Orihuela (Royal Pari).

La base de esta convocatoria será la que utilizará Bolivia para sus próximos topes amistosos contra Corea del Sur y Japón el 22 y 26 de marzo.

Lo que busca Nicaragua

La Azul y Blanco viajó a Bolivia con 19 jugadores, varios de ellos se estrenaron con la Selección pinolera el miércoles 27 de febrero, en la derrota 1-0 ante la Selección Olímpica de Guatemala.

“Lo principal es evaluar a varios jugadores nuevos que hemos convocado, y ver el grado de entendimiento que logramos en estos partidos amistosos”, señaló Henry Duarte director técnico del conjunto nica, antes de partir a Bolivia.

“Este partido contra Bolivia es un encuentro de mayor nivel, contra una de las Selecciones que en Sudamérica ha venido creciendo, por lo tanto es un rival que nos permitirá ver cómo estamos previo al partido contra Barbados. Nuestro objetivo es clasificar a Copa Oro”, agregó Duarte.

De interés: Betancur: el profe quiere un equipo rápido en el ataque

Nicaragua depende de una victoria ante Barbados el 24 de marzo, en la última fase de la Liga de Naciones de Concacaf, que clasifica a Copa Oro a las diez mejores selecciones en su ranking. El combinado nacional se ubica en el puesto 11, por lo que necesita vencer a Barbados para tener opciones de avanzar.

“Nos hubiese gustado estar clasificados desde antes, pero a veces los resultados se saborean mejor cuando se complican un poco más. Buscar esa victoria ante Barbados es una prueba para nosotros en la Selección, para ver de qué estamos hechos”, apuntó Manuel Rosas, capitán del equipo pinolero.