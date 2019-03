Roger Marín: quiero ser el pícher más ganador del beisbol nacional

Tras conquistar anoche su tercera victoria de la naciente campaña del Campeonato Germán Pomares Ordóñez, el líder de la rotación de los Indios del Bóer, Róger Marín, arribó al triunfo 126 de su carrera en el beisbol nacional. Tal cantidad está lejos de ser la más alta de la pelota casera, sin embargo, el experimentado lanzador cree que en los próximos años podría convertirse en el máximo ganador de los campeonatos nacionales.

Marín, un tirador de 37 años y cuya presencia en el beisbol nicaragüense data desde 2001 con Estelí, asegura que “lo que me empuja a seguir jugando es el deseo de atacar la marca de Julio César Raudez, quien tiene 170 victorias de por vida. Mientras esté saludable voy a fajarme en busca de ser el más ganador del beisbol nacional”.

Luego de su triunfo de ayer mostrándose dominante frente a los Cafeteros de Carazo en el Estadio Nacional Dennis Martínez, Roger quedó a 44 éxitos de la marca de Raudez. Sumar esa cantidad de victorias a su registro no le será una tarea fácil, sobre todo por su edad y lo competitivo que a veces se torna el beisbol nacional. Sin embargo, él confía en que su brazo “responderá a las exigencias del reto”.

El viejo sueño

“Como líder de rotación siempre he querido ganar 20 juegos, pero no he podido lograrlo. Sin embargo, este año pienso darlo todo para conseguir ese viejo sueño”, dice, quien durante 15 años de carrera lo más próximo que ha estado a los 20 triunfos son los 17 que conquistó en la campaña del 2016, cuando en 29 juegos, 28 de los tales como abridor, apenas perdió tres veces.

De acuerdo con Marín, lanzador que entre el 2001 y el 2018 registra cinco temporadas de 12 o más victorias, llegar a los 20 triunfos estará “en dependencia de que logre mantenerme saludable y tenga un buen número de aperturas. Gracias a Dios he tenido un buen arranque de temporada”. En tres salidas este 2019, Roger no conoce la derrota y apunta a una “campaña de éxito”.

¿Y el retiro?

Roger Marín es ya un pelotero veterano, prueba irrefutable de ello son sus 37 años, edad pese a la cual “sigo en pie y todavía consiguiendo buenos resultados, gracias que soy un hombre sin vicios y disciplinado”, dice, antes de asegurar “que la disciplina es la clave para triunfar en cualquier aspecto de la vida”.

Consultado sobre si al percatarse de su edad ha sentido las ganas de retirarse, responde “que es difícil pensar en el retiro cuando te sentís saludable, sos líder del staff de lanzadores de tu equipo y estás consiguiendo resultados. Sin embargo, creo que podría seguir lanzando en este beisbol por uno o dos años más”.

Tomando en cuenta sus declaraciones, Roger Marín necesitaría cumplir dos veces su viejo sueño de sumar 20 victorias en una temporada, para al menos aproximarse al récord de éxitos del histórico Julio César Raudez. Una misión con cara de imposible.