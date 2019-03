¿Jugar en el Real Madrid?: "En el futuro nadie sabe", afirma Neymar

Neymar dejó la puerta abierta a jugar un día en el Real Madrid, pese a reiterar que se encuentra feliz en el Paris Saint-Germain, club al que llegó tras cumplir su "sueño" de vestir la camisa del FC Barcelona, según contó en una entrevista emitida este domingo por la cadena brasileña Globo.

"El Real Madrid es uno de los mayores clubes del mundo, cualquier jugador por el que se interese el Madrid se sentirá atraído para jugar allí. Hoy me siento muy feliz aquí en París, estoy muy bien aquí, pero en el futuro nadie sabe", respondió la estrella de la Seleçao durante una entrevista para conmemorar sus casi diez años de carrera profesional.

Aunque matizó enseguida: "No estoy diciendo que me voy a Real Madrid, calma. Mi sueño que ya realicé, todo el mundo lo sabe, fue [jugar en el] Barcelona. Era algo que decía desde pequeñito y lo conseguí", acotó.

No fue la única vez que el delantero se refirió a su etapa en el Barça durante esta entrevista que concedió en su casa de París, poco antes de viajar a Brasil para continuar la recuperación de la lesión en el pie derecho que le tiene de baja desde el 23 de enero, y donde se le pudo ver estos días disfrutando del Carnaval.

- Su amigo Messi -

Neymar, de 27 años, apenas pudo contener la emoción al ser preguntado sobre cómo se sentía cuando su amigo Leo Messi le pedía que volviera al club donde conquistó la que, hasta ahora, es su única Liga de Campeones de Europa.

"Es difícil. Siendo sincero, es muy difícil", respondió al borde de las lágrimas.

"Leo fue alguien muy especial para mí en el Barcelona (...) En el momento en que más necesité un apoyo, el mejor del mundo llegó, me dio la mano y me dijo: 'Tienes que ser tú. Eres alguien feliz, tienes que ser el mismo chico que eras en el Santos. No seas tímido, no tengas miedo de mí, ni de nadie en este club. Estoy aquí para ayudarte", contó 'Ney' recordando su adaptación al Barça, donde estuvo cuatro temporadas y construyó un temible tridente junto a Luis Suárez y el argentino.

Su presente, sin embargo, está desde el año pasado en París, donde dijo sentirse muy motivado y tener una excelente relación con Kylian Mbappé, sin lugar para las envidias.

"Es un chico al que le tengo un cariño muy especial, que va a convertirse en uno de los mayores jugadores de la historia del fútbol, y trato de ayudarle de la mejor manera posible. Tenemos una amistad, como tenía con Leo también, cuando llegué a competir por el Balón de Oro. Espero que podamos estar también entre los tres [finalistas]", deseó.

Referencia de la Canarinha y uno de los futbolistas más seguidos en las redes sociales, el brasileño defendió también su estilo de vida en momentos en los que vuelve a estar de plena actualidad.

"Cuando la gente dice que la vida de Neymar fuera del campo perjudica dentro... No, están totalmente equivocados, no perjudica nada. Cero. Soy un tipo que se cuida, sé el momento correcto para salir", se defendió.

La conversación con Globo fue grabada, sin embargo, días antes de que este fin de semana circularan por internet unas imágenes suyas bailando muy animado en el Carnaval de Salvador de Bahía, poco después de dejar las muletas, desatando de nuevo la polémica.

El delantero, que se encuentra estos días siguiendo su recuperación en Brasil con permiso del Paris Saint-Germain, debería recibir el alta de su lesión en el quinto metatarso del pie a comienzos de abril, según las previsiones iniciales.