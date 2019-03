La reacciones del partido: Real Madrid eliminado de Champions

El Real Madrid se reencontró nueve años después con la que fue su 'maldición de octavos' de Liga de Campeones, poniendo fin a su reinado (cuatro conquistas de las cinco últimas ediciones), con la derrota más amplia encajada en su historia en la competición, 1-4 ante el Ajax.

Estas son las reacciones del equipo blanco tras la eliminatoria:

Kroos

El centrocampista alemán del Real Madrid, Toni Kroos, se mostró dolido este martes tras caer en octavos de final de la 'Champions', asegurando que "hace daño".

"Estamos muy decepcionados del resultado y de estar eliminados de todas las competiciones tan pronto esta temporada", dijo Kroos en zona mixta. "Hace daño. Sólo podemos felicitar al Ajax, fue mejor equipo en los dos partidos", añadió.

"Nuestro principal problema esta temporada es no haber sido bastante constantes. Nos ha costado encontrar nuestro mejor nivel y mantenerlo", dijo. "Tenemos que aceptar que estamos eliminados de la competición que más nos gusta. Es difícil. Es una situación desagradable a la que no estamos acostumbrados", concluyó.

Solari

El técnico del Real Madrid, Santiago Solari, descartó dimitir este martes tras caer 4-1 contra el Ajax, al afirmar: "No he venido para rendirme".

"Yo no he venido y asumido en un momento tan difícil del club para rendirme", dijo Solari. "Estamos tristes, dolidos, claramente hemos hecho nuestro mayor esfuerzo, no nos ha alcanzado y hemos quedado eliminados", constató el técnico blanco.

Courtois

"Tenemos que acabar bien la temporada", declaró este martes el arquero belga del Real Madrid Thibaut Courtois.

"No empezamos mal, pero tuvimos la mala suerte que el cabezazo de Raphaël (Varane) se fue al larguero. Después en su primer gol cometimos un error, no presionamos. En el segundo, fue demasiado fácil, (Tadic) se va de cuatro o cinco jugadores. Hace un gran pase decisivo", analizó el portero.

Nacho

El central internacional español Nacho calificó de "muy dura" la noche de este martes .

"Somos los reyes de la 'Champions', lo que hemos conseguido a lo largo de los años se recordará. Para nosotros es una noche muy dura, no sólo lo que ha pasado hoy, es una temporada muy dura para todos, hay que estar en las buenas y las malas, los jugadores los primeros", admitió el central, titular este martes en detrimento del sancionado Sergio Ramos.

Carvajal

"Llevamos una temporada de mierda", lamentó el lateral internacional español del Real Madrid Dani Carvajal.

"En una semana se nos ha ido todo, es difícil jugar un partido después de dos derrotas en casa (ambas ante el FC Barcelona), no hay que buscar excusas. Llevamos una temporada de mierda", afirmó Carvajal a pie de campo a RMC Sport 1.

"Sí, se resume en eso. Nunca he tenido esta sensación de malestar. No sé explicarlo", dijo Carvajal al ser preguntado si ha sido su peor noche desde que viste la camiseta 'merengue'.

¿Qué dicen los del Ajax de Ámsterdam ?

El técnico del Ajax, Erik ten Hag, no dudó en calificar de "victoria histórica para el Ajax" el 4-1 ante el Real Madrid en la vuelta de octavos de final de la 'Champions', clasificándose para cuartos.

"Es una victoria histórica para el Ajax, casi nadie creía en ella, pero 4.000 aficionados que nos acompañaron si creían", dijo Ten Hag en la rueda de prensa posterior al encuentro.

"Hacía mucho tiempo que un equipo holandés no daba este paso en Europa, hoy hemos demostrado que es posible", añadió Ten Hag.

Tadic

El serbio Dusan Tadic, autor del tercer gol este martes en la victoria del Ajax, se mostró "orgulloso" de la gesta de su equipo.

"Es una noche muy especial para el Ajax y para mí. Demostramos que podíamos hacerlo, gracias al trabajo de todo el mundo, los jugadores y el cuerpo técnico", indicó Tadic a la cadena RMC Sport.

"Todos teníamos el mismo objetivo. Podemos estar orgullosos. Eso nos da energía para el final de temporada", añadió el delantero de 30 años, magistral este martes en el Santiago Bernabéu.

Frankie

"La mejor noche de mi carrera", señaló el centrocampista del Ajax Frenkie de Jong, fichado por el Barcelona para la próxima temporada.

"Estoy orgulloso del equipo, de la defensa. Pienso que todos los hinchas del Ajax están orgullosos de nosotros. Es la mejor noche de mi carrera. Vamos a los cuartos de final, ahora hay que hacerlo todavía mejor", señaló el internacional holandés.

Los goles de Hakim Ziyech (7), David Neres (18), Dusan Tadic (65) y Lasse Schone (72), llevaron al Ajax a los cuartos de final del torneo continental, sin que de nada sirviera el gol testimonial de Marco Asensio (70).

"Ahora tenemos que prepararnos de la misma manera; presión alta, tener la posesión, crear ocasiones y dominar. Es lo que hemos hecho hoy", añadió.