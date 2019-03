Betancur: “Aún nos falta aprender a manejar los tiempos”

Su llegada a la selección nicaragüense de futbol dejó al colombiano Jorge Betancur, nacionalizado nica en enero, sin un solo cabello en la cabeza, en cumplimiento del ritual para los debutantes y con gran satisfacción por los resultados obtenidos contra Guatemala y Bolivia.

“El desempeño es bueno, me quedo con el segundo tiempo contra Guatemala, en el primero teníamos dudas y los dejamos jugar, llegó el gol muy rápido y lo pagamos caro. En el segundo mejoramos mucho, no tuvimos suerte en el gol, aunque sí varias ocasiones. En cambio, frente a Bolivia empezamos muy bien, de otra manera, y se notó. Estar ganándole 2-0 en el primer tiempo a una selección de América del Sur es realmente bueno. Aunque la victoria se nos escapó, un empate es buen resultado”, dijo.

Al consultarle sobre si los debutantes cumplieron las expectativas, señaló que aunque eran nuevos en la selección, dieron lo máximo y resaltó que estos partidos sirven para conocerse más como equipo y poder llevar a la práctica la idea del director técnico, Henry Duarte.

Asimismo, el jugador del Real Estelí valoró que el buen desempeño fue posible gracias a “la unión que existe en el equipo, siempre estuvimos unidos y eso hizo que Bolivia no tuviera muchos espacios en los primeros minutos de juego”.

Aspectos a mejorar

En cuanto a qué les faltó para poder conservar la victoria dijo: “Cuando estábamos arriba 2-0 teníamos que bajar un poco las revoluciones y empezar a manejar el juego, en eso pecamos. Tenemos que mejorar en cuanto a saber manejar los tiempos, pues si vamos ganando debemos tener claro que no se puede atacar durante los 90 minutos, hay que saber manejar eso y controlar el juego, que corra el rival. Si hacemos eso, vamos a tener muchas posibilidades de ganar los partidos”.

Una de las particularidades de la participación de Betancur en esta convocatoria es que Duarte lo utilizó como delantero, posición en la que refiere se sintió muy bien.

“Me sentí bien adelante, el profe me pidió un trabajo y traté de hacerlo de la mejor manera. Donde él vea que puedo aportar, yo estaré disponible para la azul y blanco, desde donde me toque. Creo que me desempeñé bien y espero seguir vistiendo estos colores y dejar en alto este hermoso país, donde quiera que vayamos”.

“El próximo compromiso es el juego en Barbados y hay que ganar”, dijo Betancur.