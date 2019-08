Notas de la LNBP

Fox ya no está con Chinandega… La salida del norteamericano Dan Bilardello del conjunto del Chinandega, aparentemente también impulsó la salida del pelotero Adam Fox, quien venía convirtiéndose en una de las piezas claves del team occidental.



Los rumores en el Estadio Nacional eran que Fox, molesto por la designación de Próspero González como mánager del team en sustitución de Bilardello, tomó sus cosas y se marchó, dejando al equipo.



Esto ha generado cierta preocupación en el conjunto, especialmente porque deben jugar al máximo en esta recta final de la temporada, si quieren llegar a la final.



Palmer, entre 15 y 20 días fuera… Vincent Palmer, el artillero del Bóer que se había convertido en el héroe ofensivo del team en los últimos encuentros, luego del encontronazo que sufrió buscando una pelota en el jardín derecho, sufrió severas lesiones en su rodilla derecha, por lo cual tendrá que ir de descanso.



Sin embargo, reportes indican que el artillero podría presentar entre 15 y 20 días de reposo por la magnitud del golpe que fue estrictamente en la rótula derecha.



“Afortunadamente no hay fractura y creemos que para la final ya podremos contar con él”, dijo el manager Gourriel.



La preocupación se incrementa en el Bóer… La ausencia de Palmer en el Bóer podría desatar pánico en el mentor Gourriel, tomando en cuenta que su máximo aporreador, Clyde Williams, también está en la banca a causa de lesiones, y a eso súmenle que Raúl Marjal, al igual que los anteriores, se encuentra en la lista de inhabilitados.



Pero el caos será cuando Amaury Casañas abandone el club el 5 de enero, según se dio a conocer en el juego de ayer.



Casañas recibió notificación de su organización, los Cardenales de San Luis, que debe abandonar el club Bóer para el 5 de enero, para atender otros planes que la organización tiene con él… Sin Casañas, Williams, Palmer y Marval, la ofensiva del Bóer quedará se reducida considerablemente. Lo bueno es que todo ocurre cuando el team ya está clasificado.



De nuevo el “CAOS” en el San Fernando… Los dolores de cabeza retornan para el Presidente de la LNBP, Edwin Cordero, al conocer que nuevamente el caos se apodera del equipo San Fernando.



Tras solucionarse el problema de los jugadores extranjeros, cuando la Alcaldía de Masaya se comprometió a hacerse cargo del salario de los peloteros foráneos, ahora el problema es de los jugadores nacionales, quienes no han recibido su paga de esta quincena.



Los peloteros salieron a jugar ayer ante León, pero prometieron que no lo volverían a hacerlo si no se les cancela.



Cordero prometió solucionar el problema para hoy en horas de la mañana, mientras que según peloteros y coaches, los directivos fernandinos brillan por su ausencia.