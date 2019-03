“Chocolatito”: “Estaré listo para pelear en junio o julio”

Todo parece marchar sobre ruedas en los entrenamientos de Román “Chocolatito” González, quien espera estar listo para volver al ring en junio o julio, aunque lo de su rival sigue siendo una incógnita.

La buena noticia es que la rodilla del “Chocolatito” respondió bien luego de su primera sesión de sparring contra Winston Guerrero, el martes por la tarde en el gimnasio Roger Deshón.

El cuatro veces campeón mundial tuvo su primera sesión de guanteo desde que fue operado de su rodilla derecha, en noviembre del año pasado. Según sus planes, tendrá sesiones de sparring, por lo menos tres veces a la semana.

“Ya vamos a comenzar a guantear con muchachos que me estén moviendo para ir agarrando el ritmo de cara a una pelea de campeonato”, señaló Román luego de su entrenamiento el miércoles.

De momento, a “Chocolatito” se le ve más centrado en su preparación, las jornadas de entrenamiento en el gimnasio ahora son más extensas, tras haber sido cortas por el trabajo de recuperación de su rodilla. Sobre ese punto, el púgil pinolero reacciona con cierto malestar al ser consultado sobre si ha tenido problemas en su rehabilitación y si esto había influido en su prolongada ausencia de los gimnasios.

“Entreno en mi casa”

“Si no entreno en el gimnasio, entreno en mi casa, ahí tengo caminadoras, mi saco de arena y mi pera loca, a veces nado, mi tiempo es tan complicado que no me da chance de venir al gimnasio, si tuviera problemas en la rodilla, no estuviera entrenando en el gimnasio (Roger Deshón)”, aseguró Román.

“Chocolatito” seguirá trabajando en Nicaragua, sin dejar de enviarle constates reportes a su entrenador de cabecera, Marcos Caballero, quien se encuentra en Estados Unidos, país al que Román viajará a realizar un campamento de entrenamiento hasta que se le confirme rival.

Sobre su tan anunciada pelea contra el campeón inglés Khalid Yafai, Román menciona que eso está en manos de su promotor Akihiko Honda, aunque el monarca de las 115 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), al parecer deberá enfrentar primero a Norberto Jiménez.

“Se ha hablado tanto de esa pelea, pero el que toma la decisión es el señor Honda, no sabemos todavía, hay que esperar que pasa en estos días. Me gustaría pelear con Yafai, pero él tiene sus compromisos y yo los míos”, comentó Román.