Hace unos días recibí en West Palm Beach un cuestionario elaborado por el periodista de Pittsburgh, Stephen Nesbitt, de La Gaceta, sobre la llegada a Nicaragua del equipo de beisbol de Puerto Rico.

De mis respuestas tomó algunos puntos de vista para la nota que publicó esta semana y que me hizo llegar en inglés. Lo que yo le envié respondiendo a sus preguntas es que esta serie no podría ocultar nada de lo que ha ocurrido en este desventurado país, así resultara un éxito deportivo.

Nesbitt.-La gente en Pittsburgh quizás no entenderá por qué es una declaración política si Puerto Rico asiste a un evento deportivo. ¿Puede explicar por qué esta serie es tan importante para la gente — y para la política — de Nicaragua?

-El problema Stephen es que obviamente se trata de un recurso para hacer creer que algunas actividades son normales en el país, lo cual no es cierto. En lo particular, no le doy importancia a esa serie, porque aunque vengan los Yanquis como escribí, una vez que se vayan, todo vuelve a ser igual. Ni siquiera una Serie Mundial en Nicaragua va a ocultar el caos que aquí se vive. Tampoco en Venezuela la Serie del Caribe le hubiera sido útil a Maduro.

¿Cree que es prudente que Puerto Rico juegue esta serie en Managua? ¿Por qué?

-No va a pasar nada con esa serie. Ni se verán protestas porque la represión sobre la población es brutal. Lo que pasa es que a la gente del sector mayoritario que reclama un cambio de sistema, le molesta. Lo toman como respaldo a la dictadura.

¿Cuáles reacciones ha observado usted de los nicaragüenses cuando se anunció la serie?

-Yo estoy fuera de Nicaragua, en West Palm Beach, donde mi hija Tania desde diciembre, pero es obvio que los seguidores del régimen pese a la barbarie vista, lo verán bien y la mayoría que quiere y pelea por un cambio, lo verán mal. Contraste inevitable.

Algunos dicen que el gobierno de Ortega usará esta serie como propaganda para mostrar que el beisbol haya regresado y que todo sea normal. ¿Comparte usted esa preocupación?

-De nada le servirá esa propaganda a Ortega. Sacar a los prisioneros, quitar la represión, abrir de nuevo la libertad de expresión y admitir el disentir, lo harían ver un poco humano, aunque en acción retardada.

El jefe de la federación de beisbol de Puerto Rico dice que sus intenciones son apolíticas. ¿Cree que es posible ser apolítico en esta situación?

-Él puede verlo de esa manera porque no ha sufrido lo que el pueblo nicaragüense y lo entiendo en su indiferencia. Es una maniobra política, pero débil, sin incidencia en el macro-problema.

La familia de Clemente ha dicho que, por razones de seguridad, esta serie no debe pasar. ¿Qué piensa del uso del legado de Roberto Clemente para promover el evento por parte de los dos equipos?

Naturalmente, Clemente nunca hubiera aceptado venir. Pero repito, esta serie una vez termine, nadie la va a recordar.