Jilton Calderón sigue esperando ofertas para ir a jugar al extranjero

No le llovieron ofertas para ir a jugar a otras ligas de beisbol profesional en el extranjero a Jilton Calderón, luego de su participación con los Toros de Herrera de Panamá en la Serie del Caribe 2019. Por ahí salió una que otra promesa de abogar por él con algún equipo de México, aunque cuando regresó a Nicaragua si recibió muchas felicitaciones.

A diferencia de Elmer Reyes y Carlos Teller, peloteros ya tradicionales en la pelota profesional mexicana, Jilton parecía tener opciones de ser tomado en cuenta por algún equipo azteca o de otra liga profesional del caribe.

Y aunque con panamá también estuvo el lanzador Ernesto Glasgow, su incidencia para llevar a la corona de la Serie del Caribe a los canaleros, no fue tan llamativa como la de Reyes, Teller o el mismo Calderón.

El artillero zurdo pinolero logró varios batazos clave con los Toros, sorpresivos monarcas de la Serie del Caribe, al tiempo que resumía promedio de .273 puntos en todas las fases, que sin ser en extremo llamativo, era lo suficiente firme para intentar despertar cierto interés en algún equipo fuera de Nicaragua. Con sus oídos pendientes a cualquier llamado que sigue esperando, Jilton se encuentra jugando con los Cafeteros de Carazo en el Campeonato Nacional de Beisbol Superior, Germán Pomares.

En tanto Reyes, ya entrena con los Olmecas de Tabasco y Teller también se alista con los Generales de Durango, en la Liga Mexicana de Beisbol.

“Gracias a Dios por la oportunidad que tuve de jugar con Panamá en la Serie del Caribe, pero después de esa participación no he tenido ofertas de ir a jugar a otro lodo. Elmer (Reyes), me dijo que iba a ver si conseguía algo para mi allá en México”, comentó Calderón.

“Me gustó mucho estar en la Serie del Caribe, ¿a que pelotero no le gustaría ir? Me llenó de mucha satisfacción lo que hice en la Serie del Caribe, no solo a mí también a mi familia y muchos fanáticos que estuvieron pendientes de la actuación de los nicas que andábamos por allá”, aportó el artillero zurdo.

La oportunidad nunca fue posible

Calderón comenta que la oportunidad de jugar fuera de Nicaragua nunca se pudo concretar, pese a ciertas ofertas en diferentes momentos de su carrera que parecían prometedoras.

“Hace como unos cinco años atrás tuve la oportunidad de ir a jugar a México, en la misma liga donde estuvo Jimmy González y Ramón Flores, también tuve una oferta para ir a jugar a Italia, pero en ese caso no llegamos a un acuerdo”, señala Calderón.

“Teller y Elmer, me han dicho que yo puedo jugar en cualquier liga, pero por falta de suerte, no se ha podido dar”, se lamenta el artillero zurdo.

¿Su nombre de dónde salió?

Consultado sobre el origen de nombre, Jilton reconoce que en su familia antes de él nadie se llama así. Mientras responde rompe un poco su habitual rostro serio para dibujar apenas una sonrisa perceptible: “mi nombre me lo puso mi papá (Arnoldo Calderón), creo que fue por un pelotero de la Costa que jugaba en ese tiempo, Hilton Dixon, pero no estoy seguro, la verdad nunca le he preguntado”.

“Mi hijo se llama igual que yo, Jilton, cuando él me pregunte porque le puse ese nombre, le voy a decir porque así me llamo yo”, agrega.