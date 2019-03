Así ocurrió la agresión de un hincha del Birmingham contra el capitán de Aston Villa

El centrocampista del Aston Villa Jack Grealish fue golpeado por un aficionado del Birmingham City este domingo durante el derbi entre los dos grandes rivales de la segunda división inglesa, el tercer incidente de este tipo en el Reino Unido en las diez últimas jornadas.

Grealish estaba en el área del Birmingham City cuando un hombre invadió el terreno de juego para asestarle un puñetazo por detrás cuando sólo se habían disputado 10 minutos de juego.

El capitán del Aston Villa se fue al suelo, mientras sus compañeros Glenn Whelan y Tammy Abraham acudieron en su defensa, y Grealish pudo continuar el partido.

El agresor fue detenido por la policía, mientras que Grealish se rehizo y marcó el gol de la victoria en el campo del Birmingham City (1-0). El capitán saltó a las gradas donde estaban los aficionados del 'Villa' y se abrazó con ellos, ganándose la tarjeta amarilla.

"Estaba poniéndome en posición y sentí un golpe en un lado de la cara", explicó el joven jugador inglés al final del partido. "Evidentemente hay rivalidad en el fútbol pero no creo que haya realmente espacio para esto".

"Es el día más feliz de mi vida. Venir aquí como capitán del Aston Villa y marcar el gol de la victoria es un sueño, sobre todo para mí, que soy aficionado del Villa", añadió.

También en Escocia

Los 'Blues' se disculparon inmediatamente por el comportamiento de su aficionado, prometiendo un castigo severo.

"Lamentamos el comportamiento del individuo que ha cometido este acto y tened por seguro que será expulsado de St. Andrew's de por vida", escribió el Birmingham City.

"Lo que ha pasado no tiene cabida en el fútbol o en la sociedad. Jack (Grealish) es un chico de Birmingham y no debería haber sido sometido a esto. No hay excusa", añadió.

La Liga Inglesa (EFL) condenó "las acciones inconsideradas del individuo" y se comprometió a trabajar con la Federación Inglesa (FA) "para tratar la cuestión de la seguridad de los jugadores y de los árbitros en el campo". La FA señaló por su parte que "se tomarán las medidas apropiadas".

El 'derbi de la segunda ciudad' (del Reino Unido) entre los dos conjuntos de Birmingham es uno de los más violentos del país, con frecuentes desbordamientos.

El domingo por la mañana grupos de aficionados se enfrentaron en las calles antes de que interviniera la policía.

La agresión a Grealish es la tercera de este tipo en el Reino Unido en las últimas semanas.

El viernes el capitán del Glasgow Rangers, James Tavernier, fue atacado por un aficionado del Hibernian durante un partido en Edimburgo.

Una semana antes aficionados del Hibernian lanzaron una botella de vidrio a un jugador del Celtic que se disponía a sacar un córner.

En diciembre el jugador del Manchester City Raheem Sterling fue víctima de insultos racistas por parte de aficionados del Chelsea.